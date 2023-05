Lago Trasimeno, un nuovo pontile a Panicale a "impatto zero"

PANICALE - Una passerella interamente in legno, che si addentra nel canneto e funge anche da punto di osservazione e un molo per l'approdo di piccole imbarcazioni. Anche Panicale ha il suo accesso diretto al lago Trasimeno. Sabato mattina sono state inaugurate le opere di riqualificazione del Belvedere di Braccio. In totale un intervento da 195mila euro frutto di finanziamento ottenuto attraverso un accordo tra Governo e Regioni. La nuova struttura è stata realizzata cercando di evitare il più possibile l'eliminazione del canneto dove nidificano diverse specie di uccelli. Per questo motivo il tracciato non ha un andamento rettilineo.

L'area di parcheggio invece è stata interessata da un intervento di riqualificazione. Si tratta di opere realizzate

dal Comune di Panicale. La riqualificazione dell'area sarà completata con la discesa ciclopedonale che collegherà il belvedere al pontile stesso. Un progetto Iti Trasimeno, finanziato per 80mila euro attraverso il Piano di sviluppo rurale. Un intervento che è in attesa del via libera regionale per l'espletamento della gara.

«Questo progetto - spiega il vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni - sta dentro una più ampia strategia

regionale volta a valorizzare il Trasimeno sotto il profilo ambientale e a far decollare definitivamente un territorio di

grande pregio».