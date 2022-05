Venerdì 6 Maggio 2022, 09:16

PERUGIA - Sono le dieci di sera, è stanco e vuole andare a letto. Spegne la tv, chiude le luci e va verso la sua camera da letto. Stringe la maniglia, fa per entrare ma la porta non si muove. È chiusa dall'interno. E lui vive solo. Crede di aver sbagliato ma insiste. No, no. La porta è proprio chiusa da dentro, non ci sono dubbi. La sua faccia è interrogativa, si guarda intorno smarrito, sembra una candid camera. Ma quando esce, fa il giro da fuori e vede la finestra della sua camera rotta di certo non gli viene da ridere. Sono passati i ladri.

L'uomo riesce a entrare, trova tutta la stanza sottosopra, cassetti aperti, armadio chiaramente rovistato. Non gli hanno portato via nulla per il semplice fatto che in casa non c'era nulla da rubare, tanto meno in camera. Cerca sotto il letto, ma nella stanza ci sono solo lui e il suo sconforto. La rabbia e la paura arriveranno un secondo dopo, pensando che i ladri gli sono entrati in casa quando lui era a sole una porta più in là. Alla capisce che non c'è tempo da perdere. Alza il telefono e chiama i vicini: «Attenti, da me sono appena passati i ladri, controllate». È la zona di Terrioli, nel comune di Corciano. Una volta c'erano campi e qualche casa, adesso abitazioni e aziende: ci si conosce un po' tutti e il vicinato è sempre attento, unito anche da battaglie comuni come quella contro i rumori notturni dei camion che corso Rotelli dimentica da un po'. Comunque l'uomo chiama e i suoi primi vicini stanno a 50 metri: l'allarme è immediato, un'altra famiglia in preda al panico con la paura di avere ladri in casa mentre loro guardano la tv. «Abbiamo acceso tutte le luci, abbiamo iniziato a fare rumore, sempre col telefono in mano – racconta un residente -. E ci siamo presto accorti di come ci avessero appena rotto la persiana e provato col piede di porco a rompere la finestra. Ma l'infisso ha resistito e da noi non sono entrati. Avevamo sentito i cani abbaiare e qualche rumore ma mai avremmo pensato di avere i ladri dietro i vetri». E chi si è presentato in queste due abitazioni, ospite a cena non invitato, probabilmente deluso dall'inesistente bottino, dopo – secondo altre testimonianze – avrebbe cercato nuove vittime nella zona di Valmarino. Qui però le mosse dei banditi sono state notate subito, tanto che c'è stato anche un inseguimento dei residenti più coraggiosi.

Una notte brava, alla ricerca di soldi e gioielli, che alla fine sarebbe andata male, ma chi ha subito i danni agli infissi dovrà pagare anche i quelli oltre alle notte insonni, con la paura dei ladri in casa. Di certo la mossa del chiudere la porta lascia pensare non fossero armati, ma è chiaro come questo non tranquillizzi nessuno della zona. «Vogliamo avvisare tutti, cambiano zona ma ultimamente ci hanno preso di mira – spiega il residente -. Noi abbiamo messo l'allarme dopo due furti subiti negli anni, ma mercoledì sera ancora non l'avevamo attivato. Chi avrebbe mai immaginato provassero ad entrare con noi dentro, le luci e la tv accesa?». «È terrificante – prosegue – la sensazione di non essere più padroni di casa propria, con la paura di trovare un bandito in casa mentre andiamo a letto». Non ci sono state denunce, considerando che non sia stato rubato nulla, ma l'appello è chiaramente anche alle forze dell'ordine per restringere i controlli nella zona, con particolare attenzione a un'Audi nera e un'Alfa 147 che i residenti raccontano di aver visto in giro in occasione dei blitz serali di ladri. Ladri certamente organizzati e senza paura.