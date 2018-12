Ultimo aggiornamento: 19:37

PERUGIA - Momenti di terrore a San Martino in Campo: spari e un inseguimento tra la polizia e una banda di ladri, secondo quanto si apprende armati e che avrebbero esploso alcuni colpi in aria.Secondo quanto raccontato da alcuni residenti, l'allarme è partito intorno alle 17.40 quando si è udito un forte botto: quello dello speronamento di un'auto della polizia da parte di un'altra auto, un'Audi nera che non si sarebbe fermata allo stop. A quel punto le persone all'interno dell'auto sono scappate a piedi inseguite dai poliziotti, uno dei quali è rimasto ferito probabilmente a seguito dell'incidente.La fuga dei banditi a piedi per i campi è ancora in corso, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia stradale. Da quanto si apprende, l'auto usata dai banditi risulta rubata. Ritrovata anche una ricetrasmittente. La polizia scientifica sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso.