TERNI Invece di stare in quarantena in quanto positivi al Covid, sono andati a rubare ai grandi magazzini mettendo a rischio lo stato di salute di personale e clienti. E' quanto è accaduto a Terni all'Ovs di viale Mazzini giovedì pomeriggio intorno alle 20. La sicurezza privata ha bloccato due sudamericani che avevano appena rubato circa 300 euro di merca. Sono stati chiamati i carabinieri. Poi, la scoperta: i due stranieri sono risultati positivi al Covid e sarebbero dovuti stare in quarantena. La preoccupazione per i carabinieri che li hanno fermati, ma anche per gli uomini della vigilanza privata e per gli stessi clienti che in quel momento stavano all'interno del negozio. La coppia, lui dominicano di 45 anni e lei statunitense di 25, entrambi con numersoi precedenti, sono entrati all'Oviesse e hanno cercato di celare nella borsa di lei dei maglioni.Poi, sono stati fermati e dai riscontri sulle loro generalità è emerso che dovevano stare in quarantena perché positivi.

Ultimo aggiornamento: 23:15

