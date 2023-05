Furti choc: Perugia, paura in tre quartieri

PERUGIA - Ladri scatenati. Da San Marco a Olmo, fino a Ripa, sono tanti gli allarmi per i furti scattati nel fine settimana appena concluso. Un’allerta che in alcune zone, a detta dei residenti, si ripete con impressionante e allarmante continuità. Di sicuro non certo un buon viatico in vista dell’estate, dei fine settimana al mare e delle partenze per i luoghi di villeggiatura.

A SAN MARCO

Dove sono particolarmente arrabbiati e spaventati per il riproporsi dei furti è sicuramente a San Marco e dintorni. Secondo quanto si apprende, nella notte tra venerdì e sabato sarebbero state almeno quattro le abitazioni prese di mira dai ladri, due delle quali nella zona dei Conservoni. «È davvero uno scempio veder buttato tutto per aria, alla ricerca di soldi e oggetti preziosi» racconta uno dei residenti colpiti dai raid dei ladri. Oggetti preziosi che hanno il loro valore economico ma che, come nel caso delle «fedi dei nonni», rivestono soprattutto un valore affettivo.

In un caso i banditi sono entrati anche con persone presenti in casa, riuscendo a rompere le persiane blindate di una stanza. «La cosa peggiore - continua il residente - è che, proprio come noi, ci sono diverse famiglie che nella zona sono state colpite dai ladri anche due-tre volte negli ultimi anni. Voglio anche sottolineare che queste ondate di furti avvengono in determinati periodi dell’anno, come questo, oppure nel periodo ottobre-novembre. Una volta può essere un caso, due una coincidenza, ma se ci sono sempre dei periodi ricorrenti vuol dire che c’è qualcosa che si ripete. Abbiamo chiesto da tempo più controlli e telecamere. Comprendiamo come carabinieri e polizia stiano facendo il massimo con poche risorse a disposizione, ma occorre anche capire come alla seconda-terza volta che ti entrano in casa la situazione cominci ad essere molto pesante».

FESTA E FURTI

Sempre nella notte tra venerdì e sabato, altri raid sono stati registrati nella zona di Ripa. Secondo quanto si apprende, nella frazione era in programma un evento che ha portato molte persone a partecipare. Notizia che evidentemente è arrivata anche ai ladri, che pare abbiano agito in diverse case. Anche in questi casi l’attenzione è andata soprattutto a soldi e preziosi, e almeno in un caso i residenti rientrando in casa si sarebbero trovati quasi a tu per tu con i banditi in fuga.

RAID A OLMO

Ma non finisce qui.

Perché nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno colpito nuovamente nella zona di Olmo. Dopo i raid andati in scena nello scorso fine settimana, anche in quello appena concluso si sono registrati alcuni assalti alle abitazioni.