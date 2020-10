© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tornare a casa e trovarla sottosopra. Violata da banditi alla ricerca di qualunque cosa possa avere un minimo valore. Succede a San Martino in Campo, e succede nella casa in cui Simone Fabi (vice coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e assistente dell’assessore regionale Michele Fioroni) vive assieme ai propri genitori.Una bruttissima esperienza, in parte mitigata dall’essersi accorti che i ladri alla fine non hanno fatto in tempo a portare via nulla. Succede tutto nel tardo pomeriggio di domenica, con Fabi che ha affidato ai social network il racconto di quanto accaduto. «Io esco dal pomeriggio, i miei verso ora di cena per andare a cena fuori. Alle 20.28 telefonata perché è scattato l’allarme di casa. Santa tecnologia, apro l’app e vedo che, oltre i sensori esterni, si sono attivati pure gli interni. Mi sento al telefono con i miei e, praticamente volando, mi dirigo verso casa». Nel frattempo arrivano anche i genitori. « Vedo che la serranda del finestrone è alzata a metà, con i vetri aperti...mi avvicino e potete immaginare cosa hanno visto i miei occhi. A quel punto i miei sono arrivati e ci siamo diretti verso le camere dove abbiamo trovato il bordello».Per fortuna, come detto, i ladri non hanno portato via nulla. Peggio è andata ai vicini, anche loro “visitati” poco prima dai ladri che hanno fatto bottino pieno.