PERUGIA - Crescono le firme, che hanno superato quota 900, e continua l’impegno di cittadini e associazioni per avviare la messa in sicurezza della strada che collega Olmo, Lacugnano e San Sisto. Quella che è stata troppe volte scenario di incidenti (anche gravi con l’ultimo mortale a giugno) e per cui chi vive nel territorio chiede un deciso giro di vite. Tutto all’insegna di partecipazione, dialogo costruttivo, confronto. Con queste parole guida è stato avviato un percorso che vede seduti al tavolo da una parte i cittadini e associazioni, dall’altra l’amministrazione comunale che ha già accolto, come raccontato su queste colonne nei giorni scorsi, alcune proposte messe sul piatto. Questo perché «la pianificazione del territorio deve avere come punto di riferimento i cittadini, in quanto le persone sono parte fondamentale nella soluzione dei problemi che interessano le nostre città e periferie urbane». A dirlo i rappresentanti della petizione indirizzata al Comune riguardante la messa in sicurezza della strada, oltre 900 cittadini sostenuti dalle associazioni Circolo Arci Toriscal, Associazione La Chiocciola e Cittadinanza Attiva. All’amministrazione è stata chiesta la messa in sicurezza della strada «attraverso importanti interventi infrastrutturali e al tempo stesso di definire nel dettaglio, attraverso un percorso di progettazione partecipata, il sistema di mobilità pedonale urbana e extraurbana della zona sud ovest di Perugia, ricca di una fitta rete di strade vicinali, sentieri e percorsi all’interno dello spazio urbano, realizzati spesso in maniera episodica e sconnessa».Per i firmatari della petizione «la strada Olmo-Lacugnano-San Sisto è prova tangibile dell’impreparazione delle vecchie infrastrutture stradali a sopportare il nuovo incremento urbanistico». Costruita oltre 30 anni fa come strada di circonvallazione dell’abitato storico di Lacugnano, è oggi arteria principale di distribuzione alla nuova residenzialità «per assumere di recente la valenza di strada di attraversamento e collegamento a scorrimento veloce, nonostante i limiti, determinando un insostenibile aggravamento della circolazione veicolare e pedonale in sicurezza». Dopo gli ultimi incidenti si è messa in moto una macchina per chiedere interventi. Il comitato promotore della petizione, formato da tre rappresentanti e da un delegato civico (sono nell’ordine Catia Fanali, Antonio Bonaca, Alberto Antognelli e Ambra Ciarapica), hanno affrontato le critciità durante un incontro in Comune con gli assessori Otello Numerini (lavori pubblici) e Luca Merli (Mobilità). Sul piatto le richieste riguardanti i quattro punti critici in corrispondenza degli innesti con altre strade e una pericolosa strettoia, ma anche il tema della discontinuità dei marciapiedi. Per trovare soluzioni è stato chiesto al Comun di attivare un tavolo di progettazione partecipata sulla mobilità pedonale dell’intera zona. Da parte sua il Comune ha assicurato di avviare la pratica per una prossima realizzazione della rotatoria all’incrocio con via Antonio Canova e intanto di dare corso ad interventi di minore entità economica. Fra tre mesi ci sarà un nuovo confronto per valutare l’andamento dei primi interventi.