La "Zanzara" ternana è pronta a far ballare l'Antoniano di Bologna: Francesco Morettini e Luca Angelosanti firmano un brano in gara a Lo Zecchino d'oro

Terni - Si chiama “Zanzara” ed è uno dei brani più visualizzati su Youtube in gara alla 65esima edizione de Lo Zecchino d’oro.

L’autore è Francesco Morettini, musicista di Terni, che insieme a Luca Angelosanti, anche lui ternano, ha presentato la canzone che è stata scelta insieme ad altre tredici su un totale di settecento per i bambini dell’Antoniano di Bologna.

La gara è iniziata ieri, “Zanzara” sarà cantata oggi, 23 dicembre, da Olga Gorgone, Francesco Berretti e Diana Giorcelli mentre per domani è attesa la finalissima presentata da Carlo Conti.

“Non abbiamo partecipato per vincere – ci tiene a precisare Morettini – anche perché non si tratta di una canzone con un tema sociale di grande rilievo, piuttosto una baby dance che è un grido alla spensieratezza. I vincitori sono tutti i bambini del mondo.

E per me è un privilegio poter essere qui – continua – da autore sono onorato di partecipare a questo pezzetto di storia dell’Italia televisiva, forse quella più sana”.

Intanto il compositore, che è diplomato in pianoforte al Conservatorio Morlacchi di Perugia, sta lavorando a nuovi progetti, fra i quali le musiche di Italian Green, in onda da sabato 24 dicembre su Rai 2.



Non è la prima volta per lui. La sua firma è già su molte sigle di Rai e Mediaset: Tg1 Economia, Linea Bianca, Linea Verde, Linea Blu, Uno Mattina, La Vita In Diretta, per citarne alcune.Con Luca Angelosanti è fondatore di un centro di produzione musicale immerso nelle colline umbre di San Gemini, Casamusica, frequentato da importanti artisti e professionisti. Fra questiProprio per quest'ultimo l'autore ternano ha lavorato recentemente alla produzione di diversi brani del nuovo album in studio, composto da duetti.Il suo talento e la sua voglia di fare musica sono arrivati anche al Festival di Sanremo, dove più volte è stato direttore d'orchestra."Vivo da sempre di musica - conclude - ho fatto musica di ogni tipo, ho spaziato dalle sigle dei cartoni animati a quelle dei film. Ora mi sto impegnando in una sfida per me nuova. Il progetto si chiama Sensofonia, un disco esclusivamente strumentale che sto portando in giro con un tour di concerti. Un viaggio musicale e sensoriale accompagnato da Catherine Daniela Bruni al violoncello e da Harumi Ota, direttamente dal Giappone, al violino".Il prossimo appuntamento è per giovedì 29 dicembre alle 18.30 al nuovo circolo Drago di Terni.