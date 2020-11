La vita che non cade, da Foligno la canzone per “sopravvivere” alla pandemia

FOLIGNO - Vittorio Vetturani, cantante folignate classe ’92, è in radio e in tutti gli store digitali con il nuovo singolo “La vita che non cade” (di Pierfrancesco Esposito e Vittorio Vetturani). Un brano «che nasce in pieno lockdown – spiega il giovane artista umbro –, quando intorno c’era solo paura e incertezza per il futuro, in un periodo difficile che accomunava tutti».

Questa canzone, registrata a Orvieto al Mami record studio di Marco Cocchieri e accompagnata da un videoclip (per la regia di Luca Marchetti e Lorenzo Dionigi), è un messaggio che vuole trasmettere forza a chi crede di non farcela e ha perso la speranza di vivere, un messaggio incorniciato in una melodia pop-funky che vuole tornare a scandire la vita attraverso la spensieratezza. «Per me – spiega ancora Vetturani – è stato un modo per distogliere l’attenzione dal momento buio, per prendere una boccata di normalità. L’idea era quella di ridare speranza a tutte quelle persone che hanno sperimentato su di loro l’orrore portato dall’epidemia e a tutte quelle che avevano bisogno di pensare che farcela era possibile. È una canzone piena di ottimismo che vuole aiutarci a credere che tutto andrà davvero bene che la vita tornerà ad essere “una corsa in autostrada senza autostop”, verso nuove mete, senza paure. Un brano che comunica forza e speranza, che mi ha permesso di affrontare un periodo duro, mi ha “salvato e curato le ferite”». A distanza di 3 settimane, grazie a un’ottima promozione radiofonica e social, che ha portato il brano ad essere divulgato sia in Italia che all’estero, Vittorio Vetturani ha iniziato a scalare le classifiche indipendenti raggiungendo anche il 40esimo posto, ed è tra gli artisti emergenti a livello nazionale.

Vittorio Vetturani è nato a Foligno il 16 marzo 1992 e studia canto da 10 anni con la vocal coach Fabrizia Luchetti, con la quale ha realizzato i primi 2 inediti, dal titolo “Niente da dire” e “Mille fas’”. Negli anni ha partecipato con buoni risultati a molti concorsi musicali quali il Cantagiro, Tour Music Fest, Sanremo New Talent, Una voce per l’Europe, Sanremo Doc ed organizzato vari eventi. Attualmente sta preparando il primo album con uscita prevista nel 2021. https://www.facebook.com/vittoriovetturaniofficial, https://www.youtube.com/channel/UC20kmrhS9jVgeJY-ttkf_hQ/featured

