«La vita nelle tue mani» a Terni: a teatro va in scena come salvare una persona a rischio infarto

TERNI Sabato 21 dicembre Terni sarà teatro dell’iniziativa «La vita nelle tue mani», che fa parte del più ampio progetto «From Sky to Heart», un evento pensato per portare l’attenzione delle persone sul tipo di intervento da attuare in caso di arresto cardiaco improvviso. Massaggi cardiopolmonari, defibrillatori e prevenzione: ecco i temi principali dell’iniziativa, che saranno esplorati durante la giornata. In mattinata si parte con una passeggiata, lunga 3,5 km, che partirà alle 10.30 da piazza della Repubblica, organizzata dall’associazione «Strada facendo»: il movimento infatti è importantissimo per la prevenzione, e, con l’occasione, si potranno vedere anche i luoghi più interessanti della città. Alle 15, a piazza Tacito, ci saranno le esercitazioni per il massaggio cardiopolmonare e i controlli di pressione arteriosa e glicemia mentre le bruschette con «sano olio locale» saranno offerte ai passanti per ricordare l’impatto positivo di una sana alimentazione. Le offerte saranno destinate all’acquisto di defibrillatori da posizionare nel centro di Terni.