La Virtus Terni batte Contigliano e si qualifica per le finali di Coppa Umbria

Risultato a sorpresa per la Virtus Basket dei giovani che, dopo avere battuto in trasferta Viterbo nella prima giornata, si ripete nella trasferta in casa del Contigliano vincendo per 79 – 82 e stacca il biglietto per la qualificazione alle Final four della Coppa Umbria. “E’ stata una gara perfetta quella che hanno giocato i nostri ragazzi – dichiara un soddisfatto Pier Paolo Pasqualini, presidente bianconero – nella quale soprattutto nei primi due quarti di gioco siamo stati formidabili in fase offensiva, basta pensare al fatto che abbiamo realizzato 61 punti nella prima metà della partita, con delle medie realizzative altissime, e scavando un vantaggio massimo di 24 punti sui nostri avversari. Ritmo, intensità ed agonismo sono state le nostre armi migliori – prosegue il dirigente della Virtus - ed anche se nel terzo e nell’ultimo quarto abbiamo un po’ alzato il piede dall’acceleratore, non abbiamo mai temuto di subire un sorpasso.

Adesso mettiamo in archivio questo bel risultato, che ci proietta nella èlite del basket regionale, dove ci presenteremo come gli “underdog” alle finali, ma sempre con l’obiettivo di essere l’avversario scomodo, quello che nessuno vorrebbe trovare sulla propria strada. Ed è con questa mentalità che ci prepariamo anche all’esordio nel campionato di serie D, che è slittato di una settimana perché i lavori al Palaliti di Acquasparta non sono ancora terminati. La nostra prima gara si giocherà a Cannara sabato 14 ottobre e questa insperata qualificazione ci deve dare il morale per affrontarla nel modo migliore” aggiunge Pasqualini. Tornando alla gara vittoriosa di Contigliano, i migliori realizzatori nelle fila Virtus sono stati Pandimiglio con 20 punti, Bartola con 16 punti, Cardoni con 12 e Grili che ha chiuso a quota 10.

Antonio De Angelis