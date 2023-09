Mercoledì 13 Settembre 2023, 10:13

Il test antidroga ai politici di Terni proposto dal Pd accende il dibattito tra le forze politiche. Il sindaco Bandecchi ordina «avanti tutta», con la possibilità di rendere «i controlli obbligatori», qualora «la legge lo consenta». Insomma, dal test volontario del Pd al controllo obbligatorio. Tuttavia, sono tanti i nodi da sciogliere. Che tipo di test sarà fatto (salivare o del capello?), ogni quanti giorni (una tantum o ogni volta che ci sarà consiglio?) ma soprattutto chi pagherà (il Comune o il consigliere?). Interrogativi che saranno approfonditi in Seconda commissione dove l'atto proposto dal Pd è stato spedito su richiesta di Alternativa Popolare dopo che Fratelli d'Italia ha messo in fila una serie di contraddizioni che hanno tirato in ballo il sindaco. Una ritirata strategica che non equivale a nessun passo indietro come spiega Bandecchi in un video social. «Volevo rasserenare tutti i consiglieri comunali - dice il sindaco - che le prove per vedere se uno di noi è un tossicodipendente saranno fatte. E saranno rese obbligatorie se la legge ce lo permette. Non si può pensare che chi vuole organizzare una città e essere una guida per tutti gli altri possa essere un drogato. Guarderemo attentamente perché chi arriva in consiglio comunale non proprio perfetto non potrà lavorare».Ma cosa ne pensano i consiglieri comunali che saranno chiamati a votare la proposta del sindaco? «Non ho problemi a fare il test, ma il punto non è questo. Da una parte Alternativa Popolare vuole fare test contro la droga, dall'altra si chiede la liberalizzazione delle droghe leggere come fa Bandecchi. Una contraddizione difficile da spiegare. Le droghe fanno male. Poi c'è già un'iniziativa della Regione che in occasione della giornata mondiale contro le droghe invita i politici a fare il test», è la posizione della consigliera comunale di FdI, Cinzia Fabrizi. «Il test lo farei pure anche se per me è un' iniziativa che non serve a nulla. Piuttosto il buon esempio lo dobbiamo dare nel trovare risorse da investire in bilancio per attività e iniziative per i giovani al fine di prevenire le situazioni di disagio», dice il consigliere Valdimiro Orsini della lista Masselli sindaco. «Azione simbolica che si può fare una volta per dare un segnale, come sensibilizzazione verso i giovani da parte delle istituzioni, però sono altre le misure sulle quali il Comune potrebbe svolgere attività di sensibilizzazione e contrasto», commenta il capogruppo di FI Francesco Maria Ferranti. Per il proponente dell'atto, il capogruppo del Pd Francesco Filipponi: «mi sottoporrò al test, auspicando che la commissione competente possa portare in aula un testo condiviso, alla luce anche delle proposte emerse ieri da parte degli altri gruppi consiliari». Altro firmatario dell'atto è Josè Maria Kenny, capogruppo di Innovare per Terni: «È ovvio che farò il test. Non cerchiamo di penalizzare nessuno, personalmente sono per la depenalizzazione delle droghe leggere, ma sono anche convinto che il traffico delle droghe debba essere contrastato più efficientemente».«Ho prestato servizio nella Direzione centrale servizi antidroga in Italia e all'estero - dice il consigliere di Alternativa Popolare Raffaello Federighi - e conosco la diffusione, la pericolosità del fenomeno. Ho sempre fatto test antidroga e sono pronto a farlo in qualsiasi momento. Ho convenuto sulla necessità di approfondire il progetto in Commissione per le sue implicazioni costituzionali, giuridiche e di privacy, tenendo conto dell'orientamento di altre Istituzioni. La sua praticabilità reale e i relativi costi, tenendo conto anche che esistono diversi test antidroga con validità differenziata».S. Cap.