Giovedì 22 Giugno 2023, 07:48

«Nessuno mette in dubbio il risultato elettorale, ma Terni ha bisogno di stabilità per gestire al meglio i fondi del Pnrr e di Agenda Urbana. Il nodo incompatibilità al momento non garantisce questa stabilità». È con questo spirito che ieri il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha incontrato il prefetto di Terni, Giovanni Bruno. «Abbiamo illustrato la situazione all'indomani del consiglio comunale di lunedì scorso», spiegano da FdI. Chiaro il riferimento al voto con il quale la maggioranza di Alternativa Popolare ha approvato la convalida degli eletti, tra cui il sindaco Stefano Bandecchi. Per il primo cittadino, però, l'incognita incompatibilità resta, considerando che ora FdI ha coinvolto ufficialmente il prefetto Bruno nella partita. «Ci sono aspetti da chiarire per il bene della città che ripetiamo deve avere stabilità», concludono da FdI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dimissioni da presidente della Ternana e da presidente di Unicusano a quanto pare non sono sufficienti a superare i nodi emersi nelle relazione della segretaria comunale Noemi Spagna Musso rispetto al doppio ruolo di Bandecchi: sindaco e proprietario della società rossoverde. Società che oltre a gestire il Libero Liberati è coinvolta in altre partite che riguardano il Comune, come la realizzazione di Ternanello sui terreni comunali di Colle dell'Oro e il progetto Stadio-Clinica. Bandecchi ha già spiegato che non farà più nulla a Terni, ma utilizzerà i terreni dell'ex Spea a Narni per realizzare il nuovo centro sportivo e forse anche il nuovo stadio. Ma al momento il nodo incompatibilità resta perché l'attenzione è concentrata sulle proprietà del sindaco Bandecchi. Un tema che coinvolgerà anche il Viminale, in particolare il Dipartimento degli Enti Locali che pare abbia già prodotto una relazione, in seguito alle segnalazioni ricevute sul doppio ruolo di Bandecchi.Anche il Pd intende portare all'attenzione del prefetto Bruno il tema dell'incompatibilità «Nelle prossime ore- spiega il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi - , riservandoci iniziative relative alla azione popolare di cui all'art. 70 del Tuel, provvederemo a segnalare al Prefetto la evidente e chiara mancata rimozione delle cause di incompatibilità così come ci è stata ampiamente documentata ed argomentata dal segretario comunale. Affinché il prefetto possa agire, secondo le prerogative a lui riservate. Già mesi fa avevamo denunciato l'incompatibilità di Bandecchi, che certamente non è una sorpresa per nessuno, tanto meno per lo stesso protagonista, che ritiene, sbagliando, di poter disporre del Municipio di Terni come se fosse cosa sua».S. Cap.© RIPRODUZIONE RISERVATA