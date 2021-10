Martedì 19 Ottobre 2021, 09:08

TERNI Il Pala De Santis di Terni resta chiuso, causa custode no green pass. Le attività sportive organizzate dal Ceffas restano così ancora bloccate. La svolta annunciata dal Comune è stata di fatto vanificata, dal momento che il custode che avrebbe dovuto aprire il Pala De Santis non è in servizio perché non ha il green pass. L'assessora al personale Giovanna Scarcia nei giorni scorsi aveva firmato un provvedimento per potenziare i custodi a servizi dell'impiantistica sportiva comunale, così da garantire l'apertura anche del Pala De Santis dopo la polemica sollevata da un gruppo di genitori e le perplessità espresse dalla collega di Giunta, l'assessora allo sport Elena Proietti: «ho chiesto ripetutamente più personale, no so che fare più di così».

Ma la soluzione lampo adottata dall'assessora Scarcia si è azzerata dal momento che con l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass, uno dei custodi assegnati alle strutture sportive non è in servizio, perché non ha il certificato verde. Insomma, non bastava lo stop imposto dalla pandemia, ora bambini e adolescenti che volevano riprendere l'attività grazie ai corsi organizzati dal Ceffas dovranno aspettare che il Comune trovi un'altra soluzione. L'Uovo di Colombo sarebbe seguire la strada indicata da una mamma stufa di sentirsi dire che il Pala De Santis non riapre. La proposta fatta ai responsabili del Ceffas è quella di individuare un custode che non sia del Comune, anche per un periodo limitato, in attesa che Palazzo Spada trovi una soluzione definitiva. Soluzione che potrebbe arrivare con il bando per i servizi di portierato delle strutture comunali che il Comune sta per pubblicare, come aveva già spiegato al Messaggero l'assessora Scarcia. «La gara per i servizi di uscierato sta per essere assegnata. Una volta che il servizio sarà terziarizzata, affidato cioè a una ditta esterna, gli ausiliari che oggi sono assegnati nelle due sedi comunali - aveva annunciato l'assessora Scarcia - saranno impegnati per l'impiantistica sportiva».

Sempre green pass permettendo.