La Valletta tennis club di Narni tra i primi circoli in Italia

Primi nella provincia e, nella sua categoria, tre stelle, addirittura decimi a livello nazionale: il Circolo Tennis della Valletta di Narni sale inaspettatamente nelle classifiche delle società sportive che si interessano del settore giovanile. Lo spiega Andrea Paiella, l’anima da decenni ormai del Circolo: “Abbiamo accolto con grande soddisfazione questo apprezzamento ma stiamo avendo un ottimo riscontro coi ragazzi e le ragazze ormai da anni. Questo ci ha fatto aumentare di visibilità a tutti i livelli. Quella classifica, vista nel suo insieme, poi ci pone al centonovantesimo posto, sempre primi in provincia, su diciannovemila circoli italiani: un risultato davvero rilevante”. Tra l’altro nell’estate scorsa la squadra under 12 femminile del Circolo si è classificata terza nel campionato italiano, un risultato mai ottenuto. A Paiella ancora brucia il risultato: “perso per due a uno. Che peccato”. Così l’attenzione per i giovani fa brillare il circolo narnese anche rispetto a quelli ternani che sono obiettivamente più grandi e più attrezzati e in qualche caso più belli. Solo che loro si rivolgono alle persone con una età maggiore e che non hanno reali possibilità di salire nelle classifiche. Nomi il direttore Paiella non ne fa ma non si può esimere da quelle della squadra di punta del circolo, il duo Elena Toccacieli e Sofia Bartolucci, che sono coppia affiatata e temuta per tutt’Italia. “Ci sono soprattutto ragazze che potrebbero anche dire la loro in futuro ma sono davvero piccole e non bisogna bruciarle; vedremo se manterranno le promesse che hanno fatto intravedere in questi anni”. Poi Paiella ricorda che il circolo ha cento iscritti nelle scuola tennis, che occupano i due campi in terra battuta e l’altro veloce. Ora però il circolo è in grande fase di rilancio: stanno per partire i lavori per la realizzazione dei campi di padel, lo sport che sembra il gioco del racchettone sulla spiaggia e che sta affascinando un po’ tutti: “Faremo due campi nuovi, verso il parcheggio – dice ancora Andrea – proprio per questa nuova variazione del tennis, che è semplice e che è praticabile da tutti”. Ma il circolo si è attrezzato in maniera moderna con un staff tecnico sempre a disposizione degli atleti che fa forza sullo stesso Andrea Paiella, poi Francesco Silvestrini, Manuel Ribeca; fanno da contorno il preparatore fisico Flavio Piazzolla ma anche l’alimentarista, Maria Adele Bufo, e due preparatori mentali nelle persone di Alessandra Amarelli e Giovanni Rizzi: “Uno staff che prende in “cura” l’atleta dal primo momento per farlo crescere come tennista ma anche come persona”.

