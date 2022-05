Giovedì 12 Maggio 2022, 02:05

«In Umbria tra il 2019 e il 2021 si sono persi 4000 posti di lavoro e, se ad oggi si assiste a una ripresa dell’occupazione, non c’è da che essere allegri perché la prevalenza degli occupati ha un contratto a tempo determinato e ci sono situazioni limite per cui, quando va bene, il contratto è a un mese, ma quando va male può essere anche di una settimana». A lanciare il grido d’allarme, in occasione del quarto congresso regionale della Uiltemp, che si tiene questa mattina a Piediluco, è Roberta Giovannini, segretaria regionale del sindacato che rappresenta i lavoratori temporanei, autonomi atipici e partite Iva.

«Questo tipo di contratti – spiega Roberta Giovannini - è in crescita. Una della cause va ricercata negli aumenti energetici e delle materie prime che creano difficoltà alle aziende e di conseguenza generano instabilità occupazionale anche in Umbria e nel Ternano». Più in generale la segretaria regionale della Uiltemp osserva che il lavoro sta diventando troppo flessibile, con un ricorso sempre più diffuso al contratto di somministrazione. «E’ una tipologia che sta prendendo sempre più piede nel territorio – spiega Roberta Giovannini – e a pagarne il prezzo più alto sono le donne. Si fa sempre più spesso ricorso ai contratti a tempo determinato, intermittenti, a chiamata, part-time verticale e spesso involontario soprattutto quando riguarda l’occupazione femminile. I numeri non mentono: in Italia ci sono 1,9 milioni di donne con part-time involontario contro 949 mila uomini».

Il motivo, secondo la segretaria Uiltemp, è insito in un “pregiudizio” che ancora oggi è difficile da scalzare. «Spesso viene proposto il part-time alle donne – rivela – per il preconcetto che sia una necessità della donna occuparsi della famiglia e del lavoro. Ma le donne, così come gli uomini, chiedono solo di lavorare». Roberta Giovannini osserva che queste forme contrattuali generano discontinuità economica che a sua volta genera povertà. «La Uiltemp – aggiunge – in questi anni si è sempre battuta, e continuerà a farlo, per far corrispondere ai doveri, i diritti. Per questo abbiamo aumentato la presenza sui territori attraverso l’apertura di nuovi sportelli. Il congresso è l’occasione di un confronto non solo sul lavoro svolto ma anche sulle proposte e sul rinnovo contrattuale».

E insistendo ancora sui contratti, la segretaria regionale Uiltemp osserva che la «situazione nel Ternano è critica e deve essere gestita. Per questo il nostro impegno qui, come nel resto del territorio umbro, è di far sì che i contratti a tempo determinato diventino stabili». Dal congresso regionale anche un invito alle istituzioni. «Parlare di questi temi - conclude Giovannini - rappresenta l’occasione per sensibilizzare le istituzioni locali ad avere una maggiore attenzione su questo fronte e a stimolare la loro collaborazione con le organizzazioni sindacali».