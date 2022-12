La Ternana Women batte in rimonta il Chievo, sesto successo di fila e secondo posto in classifica sotto gli occhi di Bandecchi

Clamorosa vittoria della Ternana Woman che rimonta due gol al Chievo e adesso si trova al secondo posto in classifica insieme al Cesena, a quattro punti dalla Lazio capolista. Sesta vittoria consecutiva per le rossoverdi di mister Fabio Melillo che dopo il rovescio di Napoli (4-0 lo scorso 22 ottobre) hanno battuto nell'ordine il Verona (4-0), l'Arezzo (2-1), il Cesena (3-1), il Tavagnacco (6-1) e l'Apulia Trani (2-0). Al San Girolamo-Moreno Gubbiotti di Narni lunch match delle 12 di prim'ordine contro il Chievo appena due punti sotto le rossoverdi. Anche il presidente Stefano Bandecchi in tribuna a spingere le ragazze di mister Melillo. I gol tutti nel secondo tempo. Passa il Chievo al 61' con Ferrato, poi il raddoppio di Alborghetti cinque minuti più tardi. Sotto di due gol la Ternana Women si scatena. Accorcia le distanze Vigliucci su rigore al 71', poi pareggia Fusar Poli a un quarto d'ora dalla fine. Finale incandescente con gol vittoria rossoverde nel recupero grazie a Salvatori Rinaldi. La Ternana vola a 25 punti, gli stessi del Cesena, a quattro lunghezze dalla Lazio. Domenica prossima impegno in trasferta in casa del Genoa, penultimo in classifica.

TERNANA WOMEN - CHIEVO VERONA 3-2

TERNANA: Ghioc, Capitanelli (27’st Lombardo), Pacioni, Di Criscio, Salvatori Rinaldi (49’st Aldini), Spyridonidou (14’st Tarantino), Torres, Labate, Vigliucci, Massimino, Fusar Poli. A disposizione: Sacco, Imprezzabile, Labianca, Paparella, De Bona, Santoro. Allenatore: Fabio Melillo

CHIEVO VERONA: Bettinesch, Mele, Ferrato (45’st Willis), Pugliesi (36’st Caneo), Kiem, Alborghetti (45’st Ventura), Mascanzoni, Massa (27’st Dallagiacoma), Corrado, Tardini, Zanoletti. A disposizione: Boglioni, Tunoaia, Scuratti, Salaorni, Sargenti. Allenatore: Giacomo Venturi

RETI: 16’st Ferrato (C), 21’st Alborghetti (C), 26’st Vigliucci su rigore (T), 30’st Fusar Poli (T), 47’st Salvatori Rinaldi (T)

NOTE: spettatori presenti 100 circa. Ammonite Zanoletti (C), Kiem (C), Pacioni (T)