Salzano di testa e la Ternana va: battuta la Virtus Francavilla

TERNI - Non è stata la migliore della stagione. Tuttavia la Ternana sconfiggendo 1 a 0 la Virtus Francavilla mantiene la testa della classifica pronta ad andare domenica a confermare quanto di buono fatto in questo scorcio di stagione, a Bari.

Dalla mezz’ora la Ternana accende il tasto on. Al 30’ Torromino tira in bocca a Crispino. Il portiere si esalta poi su Falletti 36’ respingendone la conclusione in angolo. Al 41’ Boben recupera su Mastropietro, mentre sul capovolgimento di fronte Raicevic per due volte tira addosso a Crispino. Allo scadere Paghera lamenta una trattenuta in area di rigore.

APPROFONDIMENTI SPORT Rossa fondente o verde al latte, Bandecchi lancia la cioccolata...

Nella ripresa Lucarelli inserisce Partipilo e la manovra in chiave offensiva si vivacizza. Al 19’ il fantasista calibra un calcio d’angolo che viene messo in porta di testa da Salzano entrato da appena 55 secondi. E' il 13esimo rossoverde ad andare in gol in questa stagione.

A questo punto la Ternana gioca in scioltezza. Al 23’ è Falletti a sfiorare il palo con una conclusione dal limite. Sul capovolgimento di fronte Giannotti apre per Perez che sbaglia clamorosamente la mira. Brivido. Al 36’ Caporale viene espulso per doppia ammonizione. Partipilo e Furlan si divertono, facendo arrabbiare Lucarelli che li vorrebbe maggiormente concreti.

Alla fine arriva la sesta vittoria consecutiva per la gioia di tutti.

TERNANA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Paghera (11’ st Proietti), Palumbo (18’ st Salzano); Peralta (11’st Partipilo), Falletti (29’ st Laverone), Torromino (18’st Furlan); Raicevic. A disp. Vitali, Mammarella, Vantaggiato, Russo, Suagher, Onesti, Laverone, Diakitè. All: Lucarelli

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Crispino; Calcagno (13’ st Celli), Caporale, Pambianchi (28’ stEkuban); Giannotti, Di Cosmo, Zenuni, Franco (41’ Carella), Nunzella (28’st Castorani); Mastropietro (28’ st Sparandeo); Perez. A disp. Costa, Buglia, Puntoriere, Durel. All: Trocini

ARBITRO: Rutella di Enna

RETI: st 19’ Salzano

NOTE: Partita giocata a porte chiuse. Espulso al 36’ st Caporale per doppia ammonizione per gioco falloso. Ammoniti Paghera, Zenoni, Sparandeo per gioco falloso. Angoli 9 a 0. Recupero tempo pt 1’, st 5’. Esposto striscione Rsu Treofan in lotta contro la chiusura dello stabilimento

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA