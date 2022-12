La Ternana torna alla vittoria: sconfitto il Cagliari grazie al rigore di Faletti. Iannarilli para un penalty a Pavoletti

TERNI - La Ternana torna alla vittoria. Sconfigge il Cagliari per 1 a 0 grazie al gol di Falletti su rigore. Ma il protagonista della serata è Iannarilli che a sua volta para un rigore a Pavoletti nei momento migliore dei sardi. Così il nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli conquista la prima vittoria della sua gestione, interrompendo il digiuno che durava dalla gara con il Benevento.

All'ottavo del primo tempo Obert atterra ingenuamente Partipilo in area. Per l'arbitro Massa è rigore. Falletti trasforma il secondo rigore consecutivo. Dopo quello realizzato a Venezia con cucchiaio, infila di precisione quello contro il Cagliari.

La partita è piacevole, con la formazione dell'ex Liverani che giostra la palla, senza peraltro rendersi troppo pericolosa.Al 28', però, Di Tacchio tocca la sfera con la mano. Massa, richiamato dal Var, concede il rigore che Iannarilli para intercettando la conclusione di Pavoletti.

TERNANA-CAGLIARI 1-0

MARCATORI: pt 8’ Falletti su rigore

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Ghiringhelli (20’ Diakitè), Sorensen, Mantovani, Corrado; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo (20’ st Cassata); Falletti (20’ Capanni); Partipilo (42’ st Spalluto), Pettinari (12’ st Coulibaly). All. Andreazzoli. A disp. Krapikas, Proietti, Moro, Paghera, Bogdan, Celli, Martella

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (39’ st Di Pardo), Obert, Capradossi, Barreca; Makoumbou, Viola (21’ st Falco), Deiola; Kourfalidis (39’ st Millico); Lapadula (21’ st Pavoletti), Luvumbo (42’ st Pereiro). All. Liverani. A disp. Aresti, Goldaniga, Dossena, Altare, Carboni, Cavuoti, Lella

ARBITRO: Massa di Imperia

NOTE: spettatori 4.408 per un incasso di 36.506 euro. Ammoniti Pettinari, Barreca, Di Tacchio, Spalluto per gioco falloso. Makoumbou per proteste. Angoli 2-11. Recupero tempo pt 1’, st 5'. Al 30’ st Iannarilli para un rigore a Pavoletti