La Ternana, il sogno playoff e la spinta di capitan Defendi: "Adesso, giochiamo dando sempre il massimo"

Finale di campionato con possibili sorprese, per la Ternana. Mancano 7 giornate alla fine del campionato di serie B e la squadra rossoverde, ormai praticamente salva, potrebbe pure provare a mettere nel mirino i playoff, con l'ultimo posto utile distante 8 punti. Ci si può provare? In casa rossoverde non ci si preclude nulla. Come fa capire anche Marino Defendi, capitano della squadra. Lui spera di essere presente alla ripresa del campionato dopo la sosta, con la squadra impegnata a Cittadella. Una squalifica di tre giornate, infatti, lo tiene lontano dai campi. Ma la Ternana ha presentato ricorso per chiedere una riduzione. Defendi torna a parlare anche dell'episodio che gli è costato questa squalifica, l'espulsione diretta in Ternana-Cosenza per un fallo di reazione: «E' stato un errore mio. Ho fatto una stupidata, si può dire? Una ca… insomma, quella cosa lì. Perché non è da me, reagire così. Diciamo che non è andata come avevo previsto nella mia testa». Trasferta difficile, a Cittadella, ma un colpaccio potrebbe davvero riaprire i giochi. Dopo la settimana di stop per gli impegni della Nazionale, ecco per le Fere la prima dei queste sette tappe che potrebbero cambiare le mire stagionali. Nel gruppo, però, per quanto ci si possa credere, serpeggia una certa prudenza. Anche lo stesso Defendi dribbla le domande su eventuali nuovi obiettivi: «La sosta è passata. Ora il campionato riprende e noi siamo pronti a fare il massimo fino alla fine, dando sempre di più in ogni partita». Ternana praticamente salva. Dunque, niente più ansie. Giocarsi il tutto per tutto da qui al 6 maggio, non costa nulla. «Noi – dice Defendi – dobbiamo ragionare sempre di partita in partita, ma senza precluderci niente». Obiettivo possibile? Cosa può riservarci, questa Ternana? «Questa Ternana può dire sempre la sua. Ovviamente, pensando sempre a una partita per volta. Poi, alla fine, si vedrà. Durante la sosta ci siamo ricaricati. Abbiamo lavorato bene anche la settimana scorsa».

