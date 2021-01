La Ternana soffre ma sconfigge il Monopoli che sbaglia due rigori

TERNI - L'anno nuovo si apre con una vittoria. Ma quanta sofferenza. Anche perchè la Ternana batte 2 a 1 il Monopoli, con i pugliesi che sbagliano due rigori. Sofferenza e un pizzico di fortuna consentono di portare ad otto le lunghezze di distanza dal Bari che ha pareggiato in casa con la Turris.

La Ternana scende in campo conoscendo il risultato del Bari, diretta inseguitrice, che ha pareggiato in casa con la Turris. Forse questo aspetto fa entrare in campo i rossoverdi con un approccio moscio. Nonostante ciò la squadra di Lucarelli va in vantaggio dopo una bella combinazione Palumbo-Furlan. Il cross dell'esterno viene deviato dal braccio da Riggio. E' rigore. Dal dischetto va Vantaggiato che spiazza il portiere Menegatti.

Il Monopoli non si scompone. Messo bene in campo, cerca di anticipare uno dei due portatori di palla, nel tentativo di ripartire. Ma è un retropassaggio di Palumbo ad innescare l'errore di Kontek che a sua volta costringe al fallo Boben che atterra in area Starita. Lo stesso attaccante calcia fuori il rigore.

Nonostante ciò i pugliesi sembrano non subire il contraccolpo, trovando al 44' il pareggio con Starita lesto a mettere alle spalle di Iannarilli la palla dopo una mischia a seguito di una punizione causata da un fallo inutile di Partipilo.

La ripresa si apre con Stazzer che si ritrova solo di fronte al portiere ma sbaglia clamorosamente. Al 16' la Ternana torna in vantaggio con Defendi bravo ad infilare, addirittura di sinistro, la porta di Menegatti.

Lucarelli effettua i cambi e modifica il modulo ma il Monopoli trova il secondo rigore per un fallo di mano di Salzano su cross di Paolucci. Dal dischetto giorno calcia clamorosamente alto. Secondo rigore sbagliato. Al Liberati era successo qualche anno fa in serie B con l'Empoli. Protagonisti in quella circostanza furono Maccarone e Tavano. La Ternana soffre e il Monopoli cerca il pareggio con Lombardo la cui conclusione fa fuori di poco.

TERNANA-MONOPOLI 2-1

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano (36’ st Laverone); Proietti, Palumbo (36’ st Paghera); Partipilo (22’ st Damian), Vantaggiato (31’ st Ferrante), Furlan (22’ st Suagher); Raicevic. A disp. Vitali, Torromino, Russo, Ndir, Onesti, Peralta, Bergamelli. All. Lucarelli

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Riggio, Giosa, Nicoletti (38’ st Guierre); Tazzer (38’ st Lombardo), Piccinni (26’ st Giorno), Vassallo (26’ st Samele), Paolucci, Zambataro; Starita (15’ st Currarino), Soleri. A disp. Oliveto, Mercadante, Arena, Sales, Fusco, Marilungo. All. Scienza

ARBITRO: Di Graci di Como

RETI: pt 9’ Vantaggiato su rigore, 44’ Starita; st 16’ Defendi

NOTE: partita giocata a porte chiuse per Covid 19. Ammoniti Partipilo, Piccinni, Defendi per gioco falloso. Al 27’ pt Starita calcia fuori un calcio di rigore; al 28’ st Giorno calcia alto un rigore. Angoli 2-1. Recupero tempo pt 0, st 4’

