La Ternana si rituffa nel campionato, prevendita per la gara col Cittadella e ripresa degli allenamenti

Dopo la sosta per la nazionale, riprende il campionato. Pronta alla ripresa pure la serie B. Ternana di nuovo in clima partita, con la ripresa degli allenamenti e con l'avvio della prevendita dei biglietti per assistere a Ternana-Cittadella, in programma sabato 20 novembre allo stadio Liberati, alle ore 14. Tagliandi in distribuzione a partire dalla ore 16 di martedì 16 novembre. Si può acquistare sul circuito VivaticketOnline, oppure nelle rivenditorie autorizzate della città. Il giorno della gara, dalle ore 11 alle 14, aperte anche due postazioni ai botteghini dello stadio, con l'invito da parte della società ai tifosi che dovessero acquistare i biglietti lì di evitare assembramenti. Solita procedura in relazione al green pass, richiesto a tutti per accedere allo stadio il giorno della partita, ad eccezione dei bambini sotto i 12 anni di età per i quali non è obbligatorio. Solite modalità di accesso anche per i disabili, i quali, per avere la postazione all'interno del Liberati (nel parterre dei Distinti B fino a esaurimento posti), dovranno prenotarsi inviando una mail a biglietteria@ternanacalcio.com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 18 novembre, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita (ed eventuale accompagnatore) dell’interessato, allegando alla richiesta un documento d’identità ed il certificato attestante la disabilità al 100%, oltre al relativo diritto d’accompagno. In campo, intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio di lunedì 14 novembre. Ricomincia a lavorare a bordo campo il difensore Marco Capuano, alle prese con una lesione muscolare all'adduttore. Problema passato, invece, per Christian Capone, tornato in gruppo con gli altri.