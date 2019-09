La Ternana scivola in casa contro il Monopoli

Ultimo aggiornamento: 17:44

TERNI - TERNANA-MONOPOLI 0-2TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Paghera (11’st Defendi), Proietti (11’st Palumbo), Salzano (21’ st Niosi); Partipilo (1’st Furlan); Ferrante, Marilungo (11’ st Torromino). All: Gallo. A disp: Marcone, Celli, Vantaggiato, Suagher, Nesta, Bergamelli, DamianMONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer (35’ st Ferrara) , Carriero, Giorno, Piccinni (35’ st Tricarico), Donnarumma (35’ st Hadziosmanovic); Fella (21’ st Cuppone), Jefferson (44’ st Salvemini). All: Scienza. A disp:Menegatti, Mercadante, Arena, Pecorini, Tuttisanti, Mariano, MoreoARBITRO: Carrione di Castellammare di StabiaRETI: st 3’ Fella, 34’ JeffersonNOTE: spettatori oltre 12 mila, incasso non comunicato. Ammoniti Fella, Paghera, Maestrelli, Niosi per gioco falloso, Carriero, Mercadante (in panchina) per proteste Angoli 8 a 3 per il Monopoli. Al 25’ pt e al 26’ st cooling break. Recupero pt 3’, st 5’TERNI – Boom boom Monopoli che espugna il Liberati sconfiggendo la Ternana per 2 a 0. Lo fa con una partita ordinata, stordendo i rossoverdi nella ripresa quando i più aspettavano una prestazione diversa.LA CRONACAChe la giornata non fosse positiva per la Ternana lo si capisce fin dai primi minuti quando al 7’ Jefferson impegna Iannarilli in due tempi. I rossoverdi replicano con un timido colpo di testa di Ferrante che finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta. I ragazzi di Giuseppe Scienza giostrano bene la manovra, limitando le avanzate degli esterni. Con Partipilo troppo statico, la manovra rossoverde ne risente, tanto che bisogna aspettare il 36’ per vedere un tiro di Marilungo con Antonino che blocca senza problemi.Nella ripresa entra Furlan ma è il Monopoli a spingere sull’acceleratore. Carriero crossa per Jefferson che di testa costringe Iannarilli alla parata spettacolare in angolo. Al terzo arriva il vantaggio. Rimessa laterale del Monopoli per Jefferson che serve Fella che magistralmente porta avanti la palla di tacco per poi calciare di collo pieno. Al 19’ Mammarella colpisce il palo esterno su punizione. Poi l’allenatore Fabio Gallo mischia le carte proponendo il 3-4-3 che non sortisce l’effetto sperato. Anzi. Al 34’ Maestrelli spazza lungo, Russo controlla male, ne approfitta Jefferson che batte Iannarilli in uscita.Al 37’ ci prova Torromino ma Antonino è bravo a deviare in corner. Dalla bandierina Furlan trova il pareggio ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Le proteste sembrano giuste ma non muovo dalla decisione l’arbitro Carrione.Tutto il resto è noia con la Ternana che trova la prima sconfitta in campionato. E per giunta in casa.