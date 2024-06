La Ternana sceglie l'allenatore e scommette su Abate

Niente Ezio Capuano, niente Marco Marchionni, niente Massimo Paci. A quanto pare, è Ignazio Abate, l'allenatore individuato dalla Ternana per la panchina della prima squadra. Nel campionato di serie C, dopo la retrocessione, la società rossoverde è pronta a ripartire proprio all'ex capitano del Milan, attuale tecnico della Primavera rossonera ma in scadenza di contratto con il club lombardo.

Il nome di Abate si è diffuso già in mattinata grazie ai siti specializzati e con un tweet di Gianluca Di Marzio. Poi, Ternananews.it ha riferito che proprio Abate, sempre nella mattinata del 13 giugno, è stato visto allo stadio Liberati dove ha incontrato il direttore sportivo Stefano Capozucca. Sarebbe lui, dunque, il tecnico giovane individuato, perché possa lavorare con i giovani e su una rosa che dovrà essere un mix tra calciatori di categoria e ragazzi promettenti pescati anche in prestito. Abate ha 37 anni e mezzo ed oltre alla Ternana avrebbe avuto anche altri contatti con altre società professionistiche, anche in serie B. Di lui a Milano, si era parlato tempo pure prima come possibile sostituto di Stefano Pioli in caso di esonero. Per la Ternana, si tratta di giocarsi una scommessa. Un allenatore che non si è ancora mai seduto su una panchina di una squadra professionistica. Le ambizioni di una serie C competitiva attribuite in questi giorni alla dirigenza rossoverde, facevano pensare alla scelta di un allenatore con esperienza almeno nella Lega Pro. Intanto, si attende che il presidente Nicola Guida e il direttore sportivo Stefano Capozucca parlino in conferenza stampa venerdì 14 giugno, proprio per comunicare quali sono le intenzioni della Ternana per la stagione 2024-2025, dopo la delusione della retrocessione dalla serie B.