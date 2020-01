© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte da Potenza la stagione 2019-2020 della Ternana calcio (serie C, girone C), attesa domenica alle 15, dopo la lunga pausa di campionato, sul campo del capoluogo lucano. «Finalmente si torna a giocare e si prova a fare i fatti» ha detto l'allenatore dei rossoverdi, Fabio Gallo, nella conferenza stampa pre-partita. «La squadra sta bene si è sempre allenata - ha continuato -, abbiamo caricato di più appena saputo che non si giocava la partita contro il Rieti (per lo sciopero della Lega Pro nella prima giornata del girone di ritorno - ndr), poi abbiamo spezzettato il programma per continuare a lavorare sempre, senza avere troppi cali di condizione». Ventitre i convocati per la partita, che per il mister «è complicata, come dicono classifica e numeri». La Ternana è attualmente quinta nel girone, a 37 punti, 12 in meno rispetto alla capolista Reggina e a due dal Bari e dallo stesso Potenza. «Giochiamo in un campo dove loro l'hanno fatta da padrone praticamente sempre - ha detto ancora Gallo -, la differenza la fa l'interpretazione, quanta voglia hai di andare a vincere duelli che saranno determinanti. Noi cercheremo di dare il massimo come sempre fatto». Quanto alla volontà della società di non compiere operazioni in occasione del mercato di gennaio, Gallo ha spiegato di essere «allineato alle parole del presidente Bandecchi e del direttore sportivo Leone». «Sono stati chiari - ha concluso - e così è».