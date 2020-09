Ternana, finisce 0 a 0 contro la Viterbese che gioca per oltre un'ora in dieci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Al Liberati piove costantemente durante la partita Ternana-Viterbese che si conclude 0 a 0. Se da una parte i rossoverdi giocano per oltre settanta minuti in superiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Tounkara, dall'altra è la formazione laziale che crea le occasioni più pericolose. Almeno nel primo tempo. Nel secondo la Ternana amministra la partita, senza peraltro trovare la via del gol.Alla fine il pareggio è un risultato giusto considerando pure le tante defezioni rossoverdi, che costringe l'allenatore Vanigli, Lucarelli era squalificato, a schierare atleti pure fuori ruolo.Al 20' Tounkara viene espulso per doppia ammonizione. Al 33' Iannarilli respinge su Simonelli. Al 36' Diakitì sbaglia disimpegno, Rossi prova il pallonetto, fuori misura. In pieno recupero ancora Iannarilli salva su un colpo di testa di Rossi.. Al 12' Defendi ci prova dal limite con Daga che respinge di pugno. Al 20' cross di Lavarone per Marilungo che di testa sfiora il palo. Al 33' il portiere della Viterbese controlla in due tempi una conclusione di Lavarone.I migliori. Tra i rossoverdi Diakitè, Lavarone e Kontek; per la Viterbese Urso, Mbende e Rossi.TERNANA-VITERBESE 0-0TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (18’ st Proietti), Diakitè, Suagher, Laverone; Paghera (1’ st Kontek), Defendi; Furlan (28’ st Onesti), Falletti (18’ st Marilungo), Torromino (44’ st Peralta); Vantaggiato. All. Vanigli (Lucarelli squalificato). A disp. Marinaro, Vitali, Mammarella, Argento, Niosi, BergamelliVITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Markic, Baschirotto; Simonelli (34’st Emanuele Menghi), Bensaja, Sibilia, Bezziccheri, Urso (26’st Bianchi); Tounkara, Rossi (31’ st Calì). All. Maurizi. A disp. Maraolo, Ricci, , Galardi, Zanon, Magrì, Matteo Menghi, BenvenutiNOTE: partita giocata sotto la pioggia. Osservato un minuto di silenzio per ricordare l’arbitro De Santis. Espulso 20’ pt Tounkara per doppia ammonizione per gioco falloso. Ammoniti Simonelli, Bezziccheri, Russo, Diakitè , Laverone, Kontek per gioco falloso, Suagher e Calì per reciproche scorrettezze. Angoli 2-3. Recupero tempo pt 2’, st 3’