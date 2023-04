La Ternana resuscita il Brescia: rossoverdi sconfitti 1-0. Ora si pensa alla salvezza

Brescia - La Ternana resuscita il Brescia, ultimo in classifica, che non vinceva addirittura da novembre. Ancora una volta i rossoverdi sbagliano l'approccio alla partita. Al primo angolo il Brescia passa in vantaggio. Schema sul secondo palo per la conclusione al volo di Jallow.

Dopo aver regalato il primo tempo alle rondinelle, Cristiano Lucarelli prova nella ripresa a cambiare le carte in tavola, ma a poco servono le conclusioni di Favilli e Capanni per cercare di raddrizzare il risultato. Ora la Ternana deve pensare seriamente a salvarsi.

BRESCIA- TERNANA 1-0

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli,Labojko (45′ st Niemeijer), Bjorkengren (30′ st Scavone); Rodriguez (15′ st Oliveira), Listkowski (30′ st Ndoj); Ayé. A disp.:Lezzerini, Karacic, Adorni, Olzer. All.Gastaldello

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sørensen (1′ st Capanni), Mantovani; Defendi (23′ st Falletti), Coulibaly (23′ st Proietti), Di Tacchio (31′ st Donnarumma), Palumbo, Corrado; Favilli, Partipilo (23′ st Capuano). A disp. Krapikas, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Cassata, Agazzi, Martella. All. Cristiano Lucarelli

Arbitro: Volpi di Arezzo

RETI: 5′ pt Jallow

NOTE: spettatori 3.256 (di cui 92 provenienti da Terni). Ammoniti: Huard, Labojko e Ndoj, Proietti. Recupero tempo pt 2' sr 6'