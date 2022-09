Venerdì 23 Settembre 2022, 08:19

Via libera alla Ternana per avere il terreno di Villa Palma per il centro sportivo. Per 380 mila euro. In via della Bardesca è arrivata la lettera del Comune, pronto ad alienare l'area. La Ternana avrà la sua "casa". Il presidente Stefano Bandecchi e il suo vice Paolo Tagliavento raggiungono uno step che le precedenti gestioni non avevano sfiorato. Nei prossimi giorni, in Comune si farà l'atto pubblico di alienazione, poi la firma. Da lì all'avvio dei cantieri ci sono tempi burocratici di un paio di mesi. Se tutto va in modo auspicato, a inizio 2023 potrebbero partire i lavori, per avere all'inizio della prossima stagione calcistica i nuovi campi di allenamento. La soluzione provvisoria della Polymer è stata al momento accantonata e ci si allena all'antistadio. «Lo ha chiesto la squadra, che in questo momento preferisce lavorare sul sintetico, ma ci torneremo di nuovo». Così mister Cristiano Lucarelli. Ma c'era il disagio di cambiarsi al Liberati, andare ad allenarsi lì, dove mancano spogliatoi, per poi tornare allo stadio per le docce. La Ternana sta aspettando di piazzare un container per spogliatoi e docce. Avere i nuovi campi a Villa Palma all'inizio del prossimo campionato, sarà importante, in attesa di realizzare tutta "Ternanello", tra palestre, piscina e foresteria. «E' una buona notizia per Terni e la Ternana - dice il presidente Bandecchi sui social - perché sarà un salto di qualità infinito. La Ternana diventerà finalmente una squadra per ogni categoria». Aggiunge Tagliavento: «Importantissimo. La Ternana avrà una sua casa, per la prima volta nella sua storia. E chissà che non succeda nel centenario del 2025. In questo momento siamo dei nomadi, sul piano delle strutture. Urge una struttura fissa e all'avanguardia». Il progetto, 7.700 metri quadrati, due campi in erba e uno in sintetico, è a basso impatto ambientale e concepito per salvaguardare il verde della collina, eliminando pure l'impatto visivo. Praticamente, un centro immerso nella natura. Le strutture della foresteria, degli spogliatoi, della palestra e della piscina, saranno sotto al campo in sintetico, che farà da tetto. "Ternanello" permetterà pure nuove assunzioni. Si fa grazie a una variante che accantona la vecchia destinazione d'uso ad alte cubature di costruzione, per 7.500 metri quadrati a impatto ambientale zero. Aspetto sottolineato recentemente dalla Ternana anche a un comitato cittadino (una famiglia proprietarie di una casa) che stava considerando un possibile ricorso al Tar.