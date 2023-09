Giovedì 21 Settembre 2023, 00:15

Potrebbe essere arrivato il momento dell'inizio della staffetta tra i portieri della Ternana. Ce ne sono due, pronti probabilmente ad alternarsi tra loro durante il resto della stagione. Antony Iannarilli e Gabriel Brazão. Fin qui ha giocato sempre il primo, ma adesso che ci sono tre partite ravvicinate possono salire anche le quotazioni del secondo. Già in occasione della precedente serie dei tre turni ravvicinati, quelli di fine agosto, l'allenatore Cristiano Lucarelli non aveva escluso la cosa. «E' un'ipotesi ancora in fase di valutazione - aveva detto prima della partita di Catanzaro - ma è probabile che Brazão venga coinvolto per dare il cambio a Iannarilli nelle partite infrasettimanali». In quel frangente, però, non è stato così. «C'è un motivo, per il quale abbiamo valutato diversamente», aveva spiegato il tecnico dopo la gara infrasettimanale con la Cremonese nella quale c'era ancora il portiere di Alatri. Vista qualche incertezza dimostrata da quest'ultimo a Catanzaro, probabilmente non era il caso di cambiare l'interprete tra i pali, per non far passare il messaggio di una bocciatura di colui che ha appena cominciato il suo sesto anno da portiere delle Fere. Stavolta, però, può essere arrivato il momento in cui lui, ormai una bandiera di questa squadra, si trova ad alternarsi e a misurarsi con il suo giovane collega brasiliano, arrivato in prestito in estate dal Milan. Quasi 33 anni il primo, una carriera cominciata nella Lazio, proseguita nella Salernitana e arrivata poi fino a Terni attraverso altre esperienze a Pavia, Gubbio, Pistoia e Viterbo; reduce dallo scorso campionato in cui ha giocato tutte le partite ufficiali senza perdersi mai nemmeno un minuto, con 184 presenze ufficiali dal 2018 ad oggi tra serie C, serie B, Suepercoppa e Coppa Italia, uscito sempre indenne da critiche e rimasto a galla anche dopo l'estate di due anni fa con la frenetica ricerca (vana) di un nuovo portiere titolare. 23 anni tra pochi giorni il secondo, quando lui è nato l'altro aveva già vent'anni, arrivato in Italia giovanissimo dal Brasile e approdato prima al Parma e poi al Milan, girato poi sempre in prestito in Spagna (Albacete e Oviedo), di nuovo in Brasile (Cruzeiro) e poi alla Spal la passata stagione dove ha collezionato solo venti minuti giocati a Genova in sostituzione dell'infortunato Enrico Alfonso ed ha incassato tutti e tre gol della vittoria genoana. Adesso sono pronti a una probabile staffetta. Si ipotizza un utilizzo di Brazão martedì 26 settembre ad Ascoli, ma attenzione anche a quello che può accadere sabato 23 con il Sudtirol al Liberati. L'esordio del giovane brasiliano, infatti, potrebbe a sorpresa avvenire anche in quell'occasione. Nell'attesa delle decisioni che prenderà l'allenatore Cristiano Lucarelli, sia Antony Iannarilli da Alatri che Gabrel Nascimeto Rezende Brazão da Uberlandia si allenano ogni giorno sotto gli occhi attenti del preparatore dei portieri Pietro Spinosa. E si preparano a cominciare presto a darsi il cambio.