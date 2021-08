La Ternana perde e Bandecchi risponde ai tifosi avversari: «Basta leoni da tastiera»

Lunedì 23 Agosto 2021, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 15:29

Non parla di calcio, ma se viene provato risponde eccome. Stefano Bandecchi mantiene il 'patto' con mister Lucarelli stretto nella scorsa stagione ed evita di commentare le questioni calcistiche dopo la prima giornata di campionato. Un esordio amaro per i rossoverdi piegati al Liberati dal Brescia per 2-0. Non può rimanere però in silenzio di fronte alle provocazioni di un tifoso avversario che lo sbeffeggia dopo la sconfitta. Pronta, e pepata, la replica del patron. Tanto pepata che qualche termine, giocoforza, abbiamo dovuto oscurarlo. Rimesso a posto il sedicente 'leone da tastiera' come lo ha ribattezzato Bandecchi, sempre su Instagram il patron affida a due stories il suo attuale stato d'animo. Prima un sibillino 'La pecora passa tutta la vita con la paura del lupo. Alla fine, la mangia il pastore'. E poi rispolvera una sua grande passione, quella dei supereroi, con la foto di Thanos (il 'cattivo' della saga degli Avengers che richiama anche una certa somiglianza con Bandecchi) per accompagnare l'ultimo avvertimento: 'per quelli che godono, godete in fretta perchè dura poco'.