La Ternana perde ancora. Al Liberati finisce 1-0 per il Sudtirol.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli (1’ st Defendi), Sorensen, Mantovani (28’ st Capuano), Corrado; Cassata (14’ st Falletti), Di Tacchio, Agazzi (20’ st Capanni); Partipilo (28’ st Donnarumma), Palumbo; Favilli. A disp. Krapikas, Vitali, Bogdan, Martella, Paghera, Proietti, Coulibaly. All. Lucarelli

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col (23’ st Lunetta), Tait, Belardinelli, Casiraghi (12’ st Rover); Mazzocchi (23’ st Fiordilino), Odogwu. A disp. Minelli, Vientot, Siega, Carretta, Ciessé, Pompetti, Davi, Larrivey, Giorgini. All. Greco (Bisoli squalificato).

ARBITRO: Gualtieri di Asti

RETI: pt 42’ Curto

NOTE: spettatori 3.881per un incasso di euro 27.344. Ammoniti Ghiringhelli, Casiraghi, Sorensen, Palumbo per gioco falloso. Angoli 5-8 per il Genoa. Recupero tempo, pt 1', st 4'.

Ennesima sconfitta delle fere, la terza consecutiva. Primo tempo molto equilibrato, con il Sudtirol che impegna Iannarilli in un paio di circostanze. Le fere invece si rendono pericolose in una doppia occasione con Di Tacchio e Favilli che calciano verso la porta, trovando uno degli ex di giornata, Celli, che si immola entrambe le volte salvando la porta difesa da Poluzzi. Al 42' arriva il gol degli ospiti, con Odogwu che in area calcia trovando la respinta di Sorensen, il pallone arriva al limite dove Curto segna calciando un gol maraviglioso di esterno destro. Nel secondo tempo la Ternana trova la porta solo in un'occasione. A un minuto dalla fine gli ospiti raddoppiano con Lunetta, ma il Var chiama l'arbitro Gualtieri al monitor che ravvisa un fallo precedente di Odogwu su Sorensen, annullando il gol.