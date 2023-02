La Ternana pareggia in casa col Parma per 1 a 1 Annullati due gol ai rossoverdi

TERNI - Ormai è la prassi. Quando si affrontano Ternana e Parma le emozioni regnano sovrane. Al Liberati finisce 1 a 1 ma succede di tutto. Prima della gara, alla quale assiste anche l'ex presidente Simone Longarini, i tifosi della curva Nord contestano Stefano Bandecchi. La gara comincia e Palumbo scavalca Buffon con un tiro spettacolare.Sono trascorsi 4 minuti e la Ternana è già in vantaggio. La formazione di Pecchia reagisce con ordine, colleziona angoli e impegna Iannarilli con Beneduczak. I rossoverdi perdono per infortunio Corrado e Favilli e in attesa del cambio per quest'ultimo subisce il pareggio con Bernabè con una conclusione dal limite deviata da Mantovani.

La Ternana trova subito il vantaggio con Palumbo ma la rete è annullata per fuorigioco di Falletti.

Durante l'intervallo gli allenatori effettuano i cambi, con le Fere che vanno in vantaggio con Partipilo dopo una combinazione con Palumbo. L'arbitro richiamato dal Var annulla per un precedente fallo di mano di Palumbo. Il fallo c'era il problema che la palla era terminata tra i piedi del Parma prima di essere riconquistata dalla Ternana. I calciatori protestano senza sortire l'effetto desiderato.

Dopo Cosenza, anche contro il Parma i ragazzi di Andreazzoli avrebbero meritato di più. Comunque con il pareggio la squadra rimane ancora in zona playoff. E tra una settimana c'è il derby col Perugia.

TERNANA-PARMA 1-1,

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Martella (34’ st Capanni); Ghiringhelli (1’ st Defendi), Cassata, Di Tacchio, Corrado (26’ pt Mantovani); Palumbo; Falletti (34’ st Coulibaly), Favilli (37’ pt Partipilo). All. Andreazzoli. A disp. : Krapikas, Vitali, Mazzarani, Proietti, Donnarumma, Paghera

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti (1’ st Zagaritis); Bernabé (42’ st Hainaut), Estevez; Zanimacchia (36’ st Bonny), Sohm (1’ st Inglese), Benedyczak (25’ st Juric); Vasquez. All. Pecchia. Chichizola, Corvi, Charpentier, Cobbaut, Couibaly, Circati, Man

RETI: pt 4’ Palumbo, 36’ Bernabè

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

NOTE: spettatori 4.229 per un incasso di 32.994 euro. Ammoniti Diakitè, Valenti, Zanimacchia, Defendi per gioco falloso. Angoli 5-7. Recupero tempo pt 3’, st 4’