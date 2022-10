La Ternana pareggia a Bari per 0 a 0. Dopo 25 partita i rossoverdi rimangono a secco di gol

BARI - Se fosse stato un incontro di pugilato, la Bari avrebbe meritato la vittoria. Siccome era una partita di calcio, è terminata in partità per 0 a 0. A recriminare di più è la formazione di Mignani che ha calciato be, 14 volte in porta, colpendo una traversa con Bottta e vedendosi annullare,giustamente, il gol di Scheidler per un legittmo fuorigioco.

Il pareggio per 0 a 0 rappresenta un duplice effettuo: per la prima volta dopo 25 partite, 26 se si considera pure quella di Coppa Italia, la Ternana non ha segnato un gol. In compenso ha mantenuto la porta inviolata grazie a Iannarilli uno dei più positivi insieme a Sorensen, Mantovani e Di Tacchio.

La Ternana potrà disporre del doppio turno casalingo contro Spal e Pisa.

TERNANA 0-0

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (34′ st Mallamo), Maiello, Folorunsho (21′ st D’Errico); Botta (34′ st Galano); Scheidler (21′ st Salcedo), Cheddira. A disp. A disp.: Frattali, Gigliotti, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Cangiano, Benedetti, Dorval. All. Mignani

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Diakitè, Mantovani, Sørensen, Corrado (1′ st Martella); Palumbo, Di Tacchio, Cassata (25′ st Agazzi); Partipilo (16′ st Pettinari), Favilli (38′ st Donnarumma), Moro (16′ st Falletti). A disp.: Krapikas, Celli, Bogdan, Ghiringhelli, Defendi, Paghera, Proietti. All. Vanigli (Lucarelli squalificato)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Note: spettatori 38.800. Ammoniti: Maiello, Maita, Di Tacchio, Favilli. Recupero tempo pt 3, st 3