La Ternana Opera Educatrice premia gli studenti modello: per partecipare al bando c'è tempo fino al 12 febbraio

Terni- Anche quest’anno la Ternana opera educatrice propone un bando di concorso per premiare gli studenti modello. Il concorso è aperto a tutti i giovani nati e residenti nei comuni di Terni, Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini e Stroncone che hanno conseguito, nel corso del 2023, diplomi di scuola media superiore o lauree con il massimo dei voti.

Verranno attribuiti dieci premi del valore di 800 euro lordi per i diplomati o abilitati di scuole medie superiori e altri dieci del valore di 1.100 euro lordi per i laureati.

Per partecipare basta inviare la domanda in carta libera al Comune di Terni, direzione istruzione, piazza Mario Ridolfi 1 o consegnarla a mano all’ufficio protocollo del Comune di Terni entro le ore 14 del 12 febbraio 2024.

Come ogni anno, oltre agli studenti verranno premiati anche tre lavoratori anziani a riposo che hanno svolto attività lavorativa in favore di un’azienda industriale, dimostrando di essersi "distinti" nella loro vita lavorativa.

La premiazione è prevista per marzo e avverrà mediante consegna di assegni circolari non trasferibili.

