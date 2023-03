La Ternana che non sa più vincere, perde a Genoa per 1-0. I playoff si allontanano

GENOVA - La Ternana perde 1 a 0 contro il Genoa. In certi momenti della partita gioca anche bene, ma purtroppo non finalizza sotto rete, sbagliando anche quelle occasioni ghiotte che possono cambiare una partita se non un campionato. La formazione di Gilardino va in vantaggio al 13' con Badelj, al primo gol stagionale, su una dormita della retroguardia rossoverde.

Dopo il vantaggio il Genoa cerca di amministrare senza soffrire più di tanto anche se Partipilo con un tiro a rientrare impensierisce Martinez. Nella ripresa Coulibaly ha sui piedi l'occasione per pareggiare ma sbaglia clamorosamente.

Lucarelli cambia tre volte modulo, producendo tanta pressione ma senza impensierire la retroguardia del Genoa che in casa non subisce gol dallo scorso dicembre.

Genoa consolida il secondo posto, mentre la Ternana deve cominciare a guardarsi dalla zona playout.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro (13′ st Frendrup), Badelj, Strootman (34′ st Jagiello), Haps (13′ st Criscito); Gudmundsson (34′ st Salcedo), Puscas (41′ st Ekuban). A disp. Semper, Ilsanker, Matturro, Lipani, Hefti, Yalcin, Dragus. All. Gilardino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Cassata (13′ st Corrado), Coulibaly (24′ st Proietti), Di Tacchio (24′ st Agazzi), Martella (32′ st Donnarumma); Palumbo; Falletti (32′ st Capanni), Partipilo. A disp. Krapikas, Vitali, Mazzarani, Onesti, Capuano, Paghera, Bogdan. All. Lucarelli

ARBITRO: Camplone di Pescara

RETI: pt 13' Badelj

NOTE: spettatori 26.470. Ammoniti Partipilo, Sørensen per gioco falloso. Angoli 12-10 per il Genoa. Recupero tempo, pt 1', st 4'. Prima della partita osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio di Cutro