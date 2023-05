La Ternana naufraga in riva al lago di Como ma è virtualmente salva

COMO - La Ternana naufraga in riva al Lago ma nonostante la sconfitta è salva. A Como i rossoverdi escono sconfitti 3-1 alternando ad un primo tempo accorto, una ripresa da incubo terminata addirittura in dieci. Tuttavia grazie alla combinazione di risultati delle altre avversarie, la formazione di Cristiano Lucarelli con 43 punti è salva virtualmente grazie alla miglior differenze reti con il Cosenza.

La Ternana passa in vantaggio al 32' del primo tempo con Favilli che trasforma un calcio di rigore conquistato da Falletti. Nella ripresa la squadra scompare e i lombardi firmano il tris con Vignali, Da Cunha su punizione causata da Agazzi che nella circostanza viene espulso per doppia ammonizione e Chajia in contropiede. Nonostante ciò la Ternana conquista la salvezza con una giornata di anticipo e venerdì sera con Frosinone potrà festeggiare l'obiettivo raggiunto, scrollandosi di dosso tutte le paure. Ad onor del vero la salvezza è virtuale considerando che nel criterio della differenza reti, la Ternana vanta un meno 14, il Cosenza un meno 22. Venerdì sera per vedere la Ternana ai playout, dovrebbe succedere di tutto tra rossoverdi contro il Frosinone e tra Cosenza e Cagliari.

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (1′ st Vignali); Parigini (1′ st Da Cunha), Fabregas (1′ st Chajia), Bellemo, Iovine, Ioannou; Cerri (1′ st Gabrielloni), Cutrone (38′ st Faragò).

A disp. Vigorito, Cagnano, Da Riva, Blanco, Arrigoni, Mancuso. All. Longo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Bogdan, Capuano; Defendi (1′ st Martella), Coulibaly (34′ st Palumbo), Di Tacchio (1′ st Proietti), Agazzi, Corrado (34′ st Capanni); Falletti (21′ st Partipilo), Favilli. A disp. Krapikas, Mazzarani, Ndir, Paghera, Donnarumma, Vitali. All. Lucarelli

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo

RETIi: pt 32' Favilli rigore; st 18′ st Vignali 25' Da Cunha, 32′ Chajia

NOTE: 5.139 (di cui 179 della Ternana). Espulso 23' st Agazzi per doppia ammonizione. Ammoniti Di Tacchio, Ioannou, Faragò. Recupero tempo pt 0, st 6'