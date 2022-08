La Ternana naufraga a Modena: rossoverdi sconfitti per 4 a 1.

MODENA - Serata da dimenticare per la Ternana che viene sconfitta dal Modena per 4 a 1. I rossoverdi creano poco e male nel primo tempo, subendo il primo gol su rigore al 24' per un errore in disimpegno della coppia Partipilo-Ghiringhelli con quest'ultimo che commette il fallo in area. Dal dischetto segna Diaw che in cinque mesi ha trafitto tre volte Iannarilli (le altre due a marzo con la maglia del Vicenza).

Che non sia la serata giusta lo si capisce otto minuti più tardi quando arriva l'autogol di Capuano. Nella ripresa Favilli accorcia le distanze, raddoppia ma il gol gli viene annullato dal Var. Poi la Ternana naufraga con una rete di Falcinelli e un'altra di Tremolada su punizione deviata dalla barriera.

Lucarelli viene espulso. Celli esce anzitempo per problemi muscolari, Raul Moro fa il suo esordio in B insieme a Spalluto.

MODENA-TERNANA 4-1





MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Cittadini, Ponsi (43′ st Renzetti); Gerli; Armellino, Gargiulo (40′ st Battistella); Tremolada (40′ st Silvestri); Diaw (43′ st Giovannini), Bonfanti (15′ st Falcinelli). A disp. Narciso, Magnino, Duca, Mosti, Panada, Abiuso, Piacentini. All. Tesser

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Ghringhelli (1′ st Defendi), Bogdan, Capuano, Celli (38′ st Sorensen); Di Tacchio, Agazzi, Palumbo (30′ st Corrado); Falletti (15′ st Moro), Partipilo; Favilli (38′ st Spalluto). A disp. Kaprikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera. All. Lucarelli

ARBITRO: Gualtieri di Asti

RETI: pt 24’ Diaw su calcio di rigore, 32’ autogol di Capuano; st 5’ Favilli, 19’ Falcinelli, 23’ Tremolada

NOTE: spettatori 8.426 di cui 434 provenienti da Terni. Al 27’ st espulso Lucarelli per proteste. Ammoniti Cittadini, De Maio per gioco falloso, Falcinelli per comportamento non regolamentare. Al 25’ pt e 26 st cooling break. Recupero tempo pt 3’, st 5’