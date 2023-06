Domenica 18 Giugno 2023, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 09:27

Molti tifosi lo attendono come «il giorno del Liberati». Un nodo arrivato al pettine, con la possibilità che sia solo per questa volta e che il prossimo anno ci sia uno stadio nuovo nell'area ex Spea a Narni Scalo, appena acquistata per il centro sportivo. Domani c'è la prima seduta del Consiglio comunale e si discute l'incompatibilità per Stefano Bandecchi tra il ruolo di sindaco e quello di presidente e proprietario della Ternana, a causa della convenzione per lo stadio. Secondo la relazione della Segretaria comunale, si tratterebbe di incompatibilità stabilita dal Testo unico degli enti locali (Tuel) e legata ai servizi. Il sindaco, però, ha fin qui sostenuto di poter dimostrare di non essere incompatibile. In un primo momento aveva pensato di cedere la Ternana per risolvere la cosa, ma poi ha corretto il tiro cercando di restare dentro, seppure aprendo a nuovi soci e all'azionariato popolare. Il vicesindaco Riccardo Corridore, ieri, ha ribadito che anche per lui non c'è incompatibilità, demandando tutto, però, alle decisioni del Consiglio e considerando anche l'ipotesi di arrivare fino ai «tre gradi di giudizio». Vediamo, coi vari scenari possibili, cosa può accadere. In sostanza, si deve stabilire se la Ternana potrà giocare al Liberati, indicato come campo di gara. Il Consiglio discute e vota, sulla relazione della Segretaria comunale, l'incompatibilità o meno del sindaco. Se dovesse passare questa, Bandecchi avrebbe dieci giorni per sanare tutto e non decadere. Può farlo in tre modi. Intanto, con la cessione da parte di Unicusano delle quote della Ternana, anche a un soggetto vicino a lui, o vicino al suo ateneo. Poi può mettere la Ternana in mano a un trust, cioè disfarsene per il periodo in cui è sindaco, affidarla e farla gestire a un consiglio esterno (trustee), per poi riprenderla una volta finita la carica. Ma questa ipotesi, fino a pochi giorni fa, lui stesso la escludeva. Come terza via, dovrebbe rinunciare a giocare e a far allenare la squadra al Liberati, o in qualunque altro campo del Comune di Terni. Dovrebbe trovare per gli allenamenti un altro impianto fuori città. Ad esempio a Narni, San Gemini, Acquasparta, Stroncone, o Arrone. Ma soprattutto, dovrebbe indicare agli organi calcistici un altro stadio coi requisiti infrastrutturali richiesti per giocare in serie B. Perugia e Gubbio non sembrano, per ordine pubblico, soluzioni possibili. Il vicino Manlio Scopigno di Rieti non è omologabile. La scelta, dunque, porterebbe allo Stirpe di Frosinone. Ma bisognerebbe comunicare a breve un eventuale cambio di sede di gioco, per evitare il deferimento e le ammende. Entro il 27 giugno, per esempio, la Lega B deve comunicare alla Commissione criteri infrastrutturali il parere sulle istanze in deroga, concesse in via eccezionale per «fondati motivi». Tutti questi discorsi decadrebbero se il Consiglio comunale convalidasse l'elezione. Bandecchi andrebbe avanti. Ma non sarebbe comunque finita, poiché il Tuel regolamenta anche l'azione popolare, con la quale ogni cittadino elettore che ne abbia interesse, o il prefetto, può rivolgersi al tribunale. Allora, partirebbe una procedura, fino anche al terzo grado di giudizio. Cosa accadrebbe, in attesa che finisca tutto l'iter, sarebbe da vedere. In ogni modo, passerebbe tempo.