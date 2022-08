La Ternana giocherà pure su Fifa 23

TERNI - Finalmente la Ternana potrà giocare su Fifa 23. Dal 30 settembre sarà possibile acquistare il gioco che avrà protagonista pure la squadra rossoverde perchè la Serie BKT è entrata a far parte della piattaforma Ea Sports™, uno dei leader mondiali dell'intrattenimento digitale interattivo. «L'accordo con i creatori della più grande serie di videogiochi sportivi al mondo rafforza ulteriormente l'immagine internazionale della Serie BKT e il legame con le nuove generazioni, a cui la Lega Serie B ha prestato grande attenzione negli ultimi anni».

L'accordo avrà una durata quinquennale. Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata parla di un nuovo passo per far conoscere la Serie B mentre James Salmon, direttore marketing di Ea Sports Fifa sottolinea come la partnership permetterà di offrire esperienze interattive più autentiche per i tifosi italiani sia ora che negli anni a venire.