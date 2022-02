La Ternana Futsal continua a non vincere in casa, 2-2 col Pomezia

E' finita 2-2, al Paladivittorio di Terni, la partita di calcio a 5 tra la Generali Ternana Futsal e lo United Pomezia. La squadra rossoverde umbra, dunque, continua a non riuscire a vincere nel palazzetto amico e davanti al proprio pubblico. Anche nella gara pomeridiana di domenica 19 febbraio, valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B di calcio a 5, girone E, la squadra allenata da Federico Pellegrini ha finito senza riuscire a prendersi l'intera posta in palio. La partita ha visto praticamente un tempo per uno, sancendo un risultato alla fine dei conti giusto. Primo quarto con la Ternana migliore e avanti di due reti, nel secondo meglio il Pomezia che ha pareggiato. Rossoverdi (per l'occasione in maglia bianca) in gol per la prima volta con un rasoterra dalla distanza di Giardini al 10' minuto e poi al raddoppio a pochi secondi dalla fine della frazione con un gol trovato da Mariani. Il secondo quarto, però, ha visto il ritorno della squadra ospite, che ha saputo rimontare e pareggiare, annullando di fatto il doppio vantaggio degli umbri. Per la squadra laziale, in maglia arancione, i due gol portano la firma di Armenia (al 7' minuto) e di Sandoval Ferreira con un diagonale carambolato sul palo a sei minuti alla fine della gara. Tra l'altro, il Pomezia ha anche rischiato di beffare i padroni di casa, avendo prima colto un legno pochi minuti dopo aver pareggiato e poi clamorosamente mancato la rete a porta vuota con Zullo proprio nel finale di gara. La Ternana sale a 18 punti, nella parte media della classifica del girone E, con il Pomezia ancora un punto sopra. Classifica guidata, anzi dominata, dalla Sporting Hornest Roma che è saldamente al comando con 30 punti, davanti all'Atlante Grosseto con 23 punti e al Città di Anzio con 22. Il prossimo turno, sabato 26 febbraio, vede la squadra rossoverde impegnata in trasferta, contro l'Eur Massimo.

APPROFONDIMENTI SPORT Terni, la nazionale di canottaggio rumena si allena a Piediluco SPORT Ternana, giocatori a colloquio con il patron Bandecchi