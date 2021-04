La Ternana Futsal chiude col botto: 3 -0 al Cesena e l' 8 maggio si va ad Ascoli per inziare la caccia alla serie A2.

Chiude in bellezza il campionato regolare la Ternana Futsal che nell’ultima giornata del torneo di serie B di calcio a 5 batte per 3 – 0 il Cesena Futsal al Palazzetto dello sport di Via Di Vittorio e suggella una stagione eccezionale. I rossoverdi si sono imposti grazie ad una rete messa a segno da Daniele Paolucci nel primo tempo, e la seconda e la terza rete che sono state firmate dal portoghese Thiago e dallo spagnolo Barroso che ha chiuso una bella ripartenza chiusa da un diagonale rasoterra vincente. La Ternana chiude al quinto posto con 43 punti, ed uno score di 14 vittorie, un pareggio e 9 sconfitte, con 73 gol fatti e 66 subiti, che descrive un percorso eccellente per una squadra che, da matricola nella categoria, ha saputo conquistare la qualificazione ai playoff promozione dove adesso andrà a misurarsi con le altre 31 migliori squadre d’Italia per disputarsi due posti nella prossima edizione della serie A2. Il domani quindi è già un altro giorno per i rossoverdi che nel primo turno dei playoff, in programma l'8 maggio nelle Marche, dovranno vedersela contro l’Askl Ascoli in una gara secca per decidere chi andrà avanti nella prosecuzione della stagione. Il regolamento prevede che passerà il turno chi vincerà la gara al termine dei due tempi regolamentari e, in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari per stabilire la vincitrice. In caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra meglio classificata, cioè l’Ascoli che ha chiuso al secondo posto, e quindi la Ternana per passare al turno successivo dovrà vincere sul campo. Una impresa che i ternani hanno già compiuto una volta nella stagione, battendo i marchigiani nel match di andata del campionato a Terni dove l’Ascoli fu sconfitto per 3 -0, mentre nel ritorno furono i padroni di casa a prendersi la rivincita, imponendosi sul filo di lana per 4 – 3. "E' stata una grande stagione - è il commento del ds Carpinelli - dove partivamo per salvarci ed invece ci giochiamo la promozione in serie A2. Consapevoli che il nostro campionato lo abbiamo già vinto".

Antonio De Angelis

