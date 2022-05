La Ternana femminile sconfigge il Pontedera nella Prima al Liberati

TERNI - Due reti allo scadere di Ruzzafa e Battaglioli consentono alla Ternana femminile di sconfiggere il Pontedera per 2 a 0 nel campionato di serie C. Una vittoria ricca di suggestioni sia perché per la prima volta le ragazze rossoverdi hanno giocato allo stadio Libero Liberati, sia perché la gara era importante per la salvezza.

La Ternana femminile gioca meglio, colpisce due traverse con Cianci e Copia, si vede annullare, giustamente, due gol, ma trova la via del gol allo scadere della ripresa. Al 41' con una conclusione lenta della Ruzzafa che beffa la Bulleri. Al 45' con una bella ripartenza che manda in gol la Battaglioli.

Per Marco Schenardi, squalificato, un meritato successo in una stagione tribolata. Una vittoria avvenuta di fronte al presidente Stefano Bandecchi.

TERNANA-PONTEDERA 2-0

TERNANA (4-3-1-2): Money; Bartolocci, Pagiarino, Gallea, Clemente; Vaccari (17’ st Natali), Copia, Battaglioni; Proietti (45+2’ st Timo); Cianci (13’ st Ruzzafa), Botti (21’ st Spagnoli) All. Schenardi squalificato (Sini in panchina). A disp. Sacco, Acini, Libera, Mazzieri

PONTEDERA (3-5-2): Bulleri; Rizzato, Pantani, D’Alessandro; Aug, Iannella, Maffei, Sidoni, Bensi (21’ st Gambardella); Giusti, Gavagni. All. Ulivieri. A disp. Lanzotti, Mbaye

ARBITRO: Castelli di Ascoli

MARCATRICI: st 41’ Ruzzafa, 45’ Battaglioli

NOTE: spettatori 350 circa. Ammonite Maffei per gioco falloso. Angoli 9 a 4 per la Ternana. Effettuato sia nel primo tempo che nel secondo tempo il cooling break. Recupero tempo pt 1’, st 5’