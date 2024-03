La Ternana Esseti cambia casa: da domenica torna a giocare al Pala Di Vittorio

Terni - Sono tre le vittorie consecutive della Esseti Ternana Basket in questo girone di ritorno, che diventano quattro se si tiene conto pure del girone di andata. La csquadra allenata da Luca Salvati si è imposta contro lo Spello Sioux per 65-60, in una gara tiratissima, sempre rimasta punto a punto. Lo Spello parte subito molto bene allungando di sette punti ed è la Ternana a dover rincorrere. Tra il primo e secondo quarto si accende Lado, segnando consecutivamente dodici punti, tra cui due triple. Nonostante ciò, complice un’ottima prestazione di Papa, la squadra di casa termina il primo tempo in vantaggio di sei punti. La Ternana soffre il pressing su rimessa dal fondo, ma nel secondo trova una soluzione, superandolo e segnando molti punti in contropiede. Nel terzo quarto, si infortuna al ginocchio Santucci, che stava disputando un’ottima partita. Nonostante ciò arriva la svolta con i gialloneri che ci credono fino all’ultimo. Decisivo un canestro di Pelle e un altro di Sornoza, miglior marcatore della Ternana, che hanno portato in parità la gara. La solida difesa di Varriale e i rimbalzi difensivi di Piantoni hanno permesso ai suoi di reggere l’attacco degli avversari, di fatto consentendo di vincere la partita. Una vittoria che alimenta ancora di più la fiducia della squadra che ora si trova a soli quattro punti dal quinto posto. Il prossimo incontro della rosa del presidente Federico Carli si disputerà in casa il 10 marzo contro la Pizzicata Basket Gualdo 96. Con una novità. La Ternana Esseti abbandonerà il Pala Leo Seconi per tornare a giocare nel Pala Di Vittorio, da poco ristrutturato. «Ringraziamo la società Interamna -afferma il presidente della Ternana Esseti Federico Carli- per averci ospitato per oltre metà stagione»

