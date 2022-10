La Ternana espugna Cittadella con Palumbo e Coulibaly: la vetta della classifica è a 2 punti

CITTADELLA - La Ternana ottiene la terza vittoria consecutiva. Sconfigge il Cittadella per 2 a 0 grazie alle reti di Palumbo e Coulibaly, una per tempo. Lo fa con una prestazione intelligente, accorta ma al tempo stesso gagliarda. Ma soprattutto per la seconda volta consecutiva, Iannarilli non subisce gol, a conferma di una rinnovata solidità difensiva.

Per carità il campionato è ancora lungo. Vedere però la squadra rossoverde a due punti dalla vetta, seppur in coabitazione con Reggina Bari e Brescia, fa sicuramente un certo effetto. E per questo fine settimana sognare si può.

LE RETI. Al 35' del primo tempo Palumbo controlla bene il pallone e lascia partite un sinistro che beffa il portiere del Cittadella Kastrati, distratto forse dalla tentata deviazione di Favilli che il Var conferma essere in posizione regolare. Nella ripresa, dopo un palo di Partipilo, arriva il raddoppio di Coulibaly con un tiro dal limite dell'area bravo a capitalizzare un assist di Donnarumma.

CITTADELLA-TERNANA 0-2

CITTADELLA (4-3-1-2) Kastrati; Mattioli (21′ st Cassandro), Visentin, Frare, Donnarumma; Vita (21′ st Mazzocco), Pavan (31′ st Embalo), Branca; Antonucci (1′ st Lores Varela); Tounkara (13′ st Magrassi), Beretta. A disp. Maniero, Perticone, Del Fabro, Ciriello, Carriero, Danzi, Asencio. All. Gorini

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano (1′ st Diakitè), Corrado (35′ st Celli); Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi (30′ st Cassata); Partipilo, Palumbo (41′ st Ghiringhelli); Favilli (1′ st Donnarumma). A disp. Krapikas, Proietti, Rovaglia, Moro, Paghera, Defendi, Martella. All. Lucarelli

ARBITRO: Santoro di Messina

RETI: pt 35' Palumbo; st 49' Coulibaly

NOTE: 2.364 (di cui 153 della Ternana). Ammoniti: Capuano, Diakitè, Palumbo, Sørensen, Celli e Partipilo, Kastrati, Frare, D. Donnarumma, Frare, Visentin, Embalo, Gorini. Recupero tempo pt 3' st 6'