La Ternana espugna Bari e va in fuga grazie a Partipilo e Furlan. Lucarelli: «Guai a festeggiare»

BARI - La Ternana è in fuga. Espugna il San Nicola sconfiggendo il Bari per 3 a 1 lo fa col piglio di una squadra autoritaria e fantasiosa. Qualità che quasi mai si fondono in un campionato, soprattutto in Lega Pro.

La formazione allenata da Cristiano Lucarelli è lucida tatticamente e capace di sfruttare le invenzione di Cesar Falletti che confeziona due assist per Partipilo e Furlan che in altri tempi si sarebbe scritto che potevano essere giocate che da sole valevano il biglietto.

I rossoverdi vanno in vantaggio nel primo tempo con Partipilo che di piatto batte Frattali. Poi colpiscono la traversa prima con Vantaggiato e poi con Mammarella su punzione. Al primo errore arriva il gol del Bari con Ciofani lasciato purtroppo solo.

Nel secondo tempo su un innocuo traversone, Frattali e Perrotta non si capiscono, con la sfera che finisce ancora a Partipilo che timbra la doppietta.

Il Bari si innervosisce e comincia a commmettere falli a ripetezione. Bersagli preferiti Falletti e Partipilo. A farne le spese Perrotta che viene espulso per doppia ammonizione al 22'. A questo punto Lucarelli inserisce forze fresche che consentono alla squadra di continuare a spingere fino a quando Falletti, ancora lui, offre un pallone su un vassoio d'oro a Furlan che controlla ed insacca il 3 a 1 finale.

Guai però a festeggiare: «Abbiamo vinto una partita ma il campionato è ancora lunga. Guai a pensare di essere i più forti anche perché domenica prossima avremo da affrontare il Teramo». Che insegue, insieme al Bari, a sette punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA