Domenica 26 Marzo 2023, 00:20

La carica dei mille. Almeno, quello potrebbe essere un obiettivo raggiungibile dai tifosi della Ternana per la partita con la Spal. Il popolo rossoverde si sta già muovendo numeroso per andare in trasferta a Ferrara a sostenere le Fere il primo aprile. Tanto che al terzo giorno di prevendita dei biglietti e a sei giorni dalla partita sono stati già toccati i 600 biglietti venduti. Tifosi pronti a partire con auto, pulmini e anche dei pullman organizzati dai gruppi. Questi ultimi, al momento, sono in tutto quattro, ma potrebbe esserci anche un quinto. Trasferta libera, per di più partita importante per la squadra di Cristiano Lucarelli, reduce dalla preziosa vittoria sul Bari e pronta ad affrontare due trasferte di fila a caccia di punti pesanti per tornare a sperare nell'assalto ai playoff. Per Ferrara, tra l'altro, ci sarà pure il ritorno dei pullman di Donatella Piemonti, la tifosa rossoverde che fino a qualche anno fa organizzava spesso proprio dei pullman per seguire le Fere fuori casa. E' tornata ad annunciarne uno proprio per Ferrara, lei che è anche la fondatrice del gruppo di tifosi chiamato "Mbriscolati de Fere". Sono due, invece, per ora, i pullman organizzati dal Centro coordinamento Ternana clubs. «Abbiamo avuto un boom di prenotazioni - dice il presidente del centro, Claudio Maggi - nei primi giorni di prevendita. Basti pensare che mercoledì sera avevamo già riempito i due mezzi. Tanto che ora stiamo vedendo se riusciamo a organizzarne un terzo. La risposta dei tifosi è ottima. Non credo che si raggiungano i mille presenti al Mazza, ma sui 900 dovremmo arrivarci». Poi c'è il mezzo già tutto riempito del gruppo RoccaRossoverde. «Ne abbiamo fatto uno - dice il presidente Anacleto Petigliani - ma avremmo voluto organizzarne almeno un altro. Il problema è che abbiamo trovato difficoltà a reperire pure un solo mezzo, visto che in questo periodo ci sono le gite scolastiche e trovare mezzi non è per nulla facile. Siamo però contenti di come i tifosi hanno risposto». Oltre a questi pullman, ci sono anche diversi pulmini che molti tifosi stanno cercando di prenotare o di reperire, magari unendo le spese e riunendosi in gruppi non numerosi. Fino a chi sta pensando di partire in auto. Ci sono anche sostenitori ternani intenti già da ora a organizzare un viaggio per unite l'utile al dilettevole. Ferrara è pur sempre bella da visitare. Dunque, mattinata in città per ammirarne le bellezze e pomeriggio allo stadio Mazza (si gioca alle ore 14) con sciarpe, bandiere e maglie rossoverdi per sostenere la squadra di Lucarelli. La risposta del tifo, ancora una volta, in trasferta si fa sentire. Il pubblico ternano conferma una tendenza già dimostrata più volte in questa stagione, quella di muoversi numeroso per seguire la squadra fuori casa. Per Ferrara la risposta c'è, per Brescia si vedrà. Intanto, per lo stadio Mazza, non sarà facilissimo arrivare a esaurire tutti i 1.490 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti, ma la quota mille sarebbe comunque un bel traguardo.