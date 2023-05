Venerdì 12 Maggio 2023, 00:29

Ternana padrona del suo destino. A Como, vincendo, sarà salvezza sicura. Ma può bastare anche perdere o pareggiare, se Brescia e Cosenza non dovessero vincere. Il margine di quattro punti sul quintultimo posto a due giornate dalla fine della stagione regolare della serie B può essere consistente, ma ad oggi ancora non basta. Non dà, infatti, la certezza matematica di essere fuori da ogni rischio. Di certo, la Ternana deve vincere a Como per essere sicuramente salva. La vittoria, infatti, le permetterebbe di mantenere almeno a +4 la quota playout e di non correre più alcun rischio, anche indipendentemente da cosa faranno le squadre che le sono dietro, vale a dire il Cittadella, il Cosenza e il Brescia. Ininfluente, invece, cosa faranno le attuali ultime tre della classifica, vale a dire Perugia, Spal e Benevento, le sole ad oggi non più in grado di agganciare la Ternana. Anche pareggiando o perdendo, potrebbe lo stesso arrivare questa benedetta salvezza. In questi due casi, però, devono incolonnarsi anche altri risultati di chi sta dietro, altrimenti si rischierebbe di vivere l'ultima giornata, in casa con il Frosinone, con troppi patemi d'animo. Ternana e Como sono, tra l'altro, a pari punti. Per entrambe, potrebbe bastare un pareggio. Basterebbe, in questo caso, che né Brescia e né Cosenza vincano. A quel punto, infatti, proprio queste due resterebbero quartultima e quintultima, ma senza più la possibilità per nessuna delle due di agganciare rossoverdi e lariani. Alla Ternana, tra l'altro, sempre pareggiando, potrebbe bastare persino la vittoria di una sola tra Brescia e Cosenza, ma nel solo caso in cui il Cittadella dovesse perdere. I veneti, infatti, resterebbero a 41 punti e all'ultima giornata potrebbero teoricamente arrivare quintultimi con la Ternana, con lo scontro diretto a favore della squadra di Cristiano Lucarelli. In quel caso, tuttavia, la salvezza sarebbe quasi sicura ma non proprio aritmetica, in quanto lascerebbe ancora aperto un teorico arrivo a tre alla pari con Como e Cittadella che rischierebbe di spedirla ai playout se una fra Brescia e Cosenza la dovesse superare. Devono, però, accavallarsi diversi eventi, perché possa succedere una cosa di questo tipo. In ogni modo, meglio sperare nell'aritmetica inconfutabile e in una non vittoria di Brescia e Cosenza. Non solo, ma sempre se i silani e i lombardi dovessero non vincere le loro partite (rispettivamente ad Ascoli e in casa con il Pisa), basterebbe pure una sconfitta a Como per regalare comunque la salvezza. In quel caso, infatti, il distacco tra la Ternana e la quintultima posizione in classifica può rimanere invariato a quattro punti in caso di sconfitta del Cosenza, oppure può ridursi a tre punti se i calabresi dovessero pareggiare. Ma a quel punto, il Cosenza sarebbe l'unica squadra in grado teoricamente di agganciare la Ternana all'ultima giornata e i rossoverdi la spunterebbero salvandosi grazie a una migliore differenza reti generale. Certo, poi la vittoria di Como non solo darebbe la salvezza aritmetica senza altre condizioni, ma potrebbe riaprire, in base a cosa succederà su altri campi, persino la speranza di arpionare i playoff all'ultima giornata, tornando così a far proseguire un sogno. Ma questa, è un'altra storia. O forse, no.