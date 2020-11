La Ternana cala il poker e consolida la testa della classifica

TERNI - Lo stadio Libero Liberati torna vuoto a causa del Covid-19. La Ternana invece si conferma una gran bella squadra al punto da sconfiggere 5 a 1 il Catanzaro. E' stata una partita divertente nella quale la formazione rossoverde ha legittimato grazie al bel gioco la leadership in classifica trascinata da Palumbo e Falletti che chiaramente sono calciatori di altra categoria.

I GOL

Al 17' è Partipilo a risultare più lesto ad infilare la porta dopo una mischia in area. Alla mezzora l'allenatore del Catanzaro Calabro sostituisce due calciatori. E proprio Di Massimo, appena entrato, mette in difficoltà la retroguardia con Boben costretto al fallo in area. Dal dischetto trasforma Carlini.

I rossoverdi non si scompongono e nella ripresa dilagano. Al sesto è Falletti a calciare da venticinque metri beffando Branduani. Al 14' Palumbo trova di prima intenzione la conclusione per il terzo gol. Trascorrono 6 minuti e Palumbo confeziona l'assist per Raicevic che infila a fil di palo. In pieno recupero Pinna stende in area Peralta con il rigore trasformato da Ferrante, undicesimo calciatore ad andare a segno in questa stagione.

TERNANA-CATANZARO 5-1

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo (32’ st Salzano), Damian; Partipilo (32’ st Peralta), Falletti (25’ st Paghera), Torromino (23’ st Furlan); Raicevic (23’ st Ferrante). A. disp. Casadei, Proietti, Vantaggiato, Russo, Suagher, Laverone, Frascatore. All. Lucarelli.

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Martinelli, Fazio, Pinna; Garufo, Altobelli (31’ pt Di Massimo), Corapi, Contessa (31’ pt Verna); Casoli, Carlini (15’st Curiale); Evacuo (23’ st Baldassin). A disp. Iannì, Di Gennaro, Cusumano, Salines, Riggio, Riccardi, Risolo. All. Calabro.

ARBITRO: Feliciani di Teramo

RETI: pt 17’ Partipilo, 36’ Carlini su rigore; st 7’ Falletti, 14’ Palumbo, 20’ Raicevic, 45’+2’ Ferrante su rigore

NOTE: angoli 4-2. Recupero tempo pt 1’

Ultimo aggiornamento: 17:58

