TERNI - Nel giorno in cui il presidente Stefano Bandecchi decide di non cedere più la società, la Ternana blocca la capolista Pordenone per 1 a 1. Lo fa giocando una buona partita, recriminando per un errore del portiere Iannarilli sulla punizione di Bombagi e soprattutto la traversa di Bergamelli. Un punto che consente ai rossoverdi di mantenere la distanza sicurezza dai playout.

Il Pordenone trova il vantaggio nel recupero del primo tempo, dopo che i rossoverdi avevano praticamente sempre avuto il pallino del gioco. La punizione da trenta metri di Bombagi, un ex, beffa Iannarilli che mal piazzato non arriva in tempo sul pallone.

Nella ripresa la squadra di Gallo scende in campo con un altro piglio. Al 18', a seguito di calcio d'angolo, Bergamelli colpisce di testa la traversa. Al 24' arriva il pareggio. Marilungo scambia con Furlan servendo un assist per Vantaggio che insacca davanti a Bindi.

TERNANA-PORDENONE 1-1

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Mazzarani, Russo, Bergamelli, Giraudo; Altobelli, Callegari (35’st Castiglia), Palumbo (17’st Marilungo); Furlan (27’st Frediani), Boateng (17’ st Vantaggiato), Bifulco (35’st Paghera). All: Gallo. A disp: Gagno, Vitali, Diakitè, Pobega, Fazio, Rivas

PORDENONE(4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, Frabotta; Zammarini (35’st Rover), Damian, Bombagi (27’st Vogliacco); Gavazzi; Magnaghi (19’ st Ciurria), Candellone (35’st Berrettoni). All: Tesser. A disp: Meneghetti, Nardini, Cotroneo, Florio, Cotali

ARBITRO: Camplone di Pescara

RETI: pt 46’ Bombagi; st 24’ Vantaggiato

NOTE: spettatori 2 mila circa, incasso non comunicato. Ammoniti Bombagi, Barison per gioco falloso, Vantaggiato per proteste. Angoli 6 a 7 per il Pordenone. Recupero pt 1’ st 4’

