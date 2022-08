Venerdì 5 Agosto 2022, 00:45

Blitz a Salerno per piombare su Mamadou Coulibaly, mentre si può anche puntare all'attaccante atalantino Collay. Il mercato della Ternana si risveglia. E si risveglia con due veri e propri squilli. Uno, è l'affare, praticamente concluso, per il centrocampista senegalese della Salernitana, per quanto ci sono da valutare alcune cose, comprese le condizioni fisiche del giocatore che risente di un problema muscolare. Già nella serata di mercoledì 3 agosto la Ternana aveva incassato il “sì” dello stesso Coulibaly, un centrocampista alto e strutturato fisicamente, in grado di giocare sia da centrale che da mezzala e che è anche un Under, essendo nato nel 1999. Un colpo senza andare a pesare sulla lista bloccata degli Over. Per la formula, la Salernitana preferirebbe cedere il giocatore subito in via definitiva e lo valuterebbe quasi due milioni di euro, mentre la Ternana opta per accordarsi sul prestito con obbligo di riscatto condizionato. Un qualcosa di simile, quest'anno, era già scattato per la Salernitana, che aveva avuto a sua volta il giocatore in prestito dall'Udinese. L'obbligo di riscatto è arrivato, subordinato alla salvezza. Il giocatore, nonostante abbia qualche club di serie A pronto a trattarlo e nonostante sia seguito da altre società cadette tra le quali la Spal, accetta anche Terni. C'è pure, però, da vedere in quali condizioni fisiche si trova, aspetto sul quale la Ternana vuole garanzie. La scorsa primavera Coulibaly si era fermato per un brutto infortunio muscolare, dal quale si era ripreso scongiurando pure un'operazione. Ma la settimana scorsa si è un'altra volta fermato, nell'amichevole tra Salernitana e Galatasaray, per un nuovo problema, stavolta ai flessori. La prima diagnosi è di lesione "di basso grado", però martedì 10 agosto si sottopone a un altro esame di controllo. In attesa di novità su Coulibaly e sulla sua situazione fisica, si accosta alla Ternana anche l'atalantino Ebrima Colley, gambiano, altro Under, nato nel 2000, giocatore duttile che può fare l'attaccante esterno, il trequartista e il centrocampista. Era tutto pronto per mandarlo in Turchia, al Karagumruk, squadra allenata da Andrea Pirlo. Ma il trasferimento è saltato e il club orobico gli sta cercando un'altra sistemazione. Terni è una possibile soluzione, ma su di lui ci sono anche il Parma e il Verona. Nessuna novità, invece, per il difensore Daniele Bettella del Monza, non del tutto convinto ad accettare la destinazione di Terni. In uscita, c'è ancora Aniello Salzano, al quale, però, non è stata ancora trovata una sistemazione. In ogni modo, con la partenza di Matija Boben la Ternana è ad oggi nei limiti del numero massimo dei 18 Over consentiti. Se partisse Salzano si scenderebbe a 17, con la possibilità di poter andare a cercare un altro calciatore sopra i 23 anni.